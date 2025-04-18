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台積電法說》結親英特爾？魏哲家首度發聲否認

2025/04/18 05:30

近月盛傳台積電被迫合資與出手援助英特爾，引起投資人擔心。台積電董事長暨總裁魏哲家昨首度發聲回應，「目前沒有與其他公司進行任何合資、技術轉移和共享的計畫」，市場傳言是不實的謠言。（資料照，記者羅沛德攝）近月盛傳台積電被迫合資與出手援助英特爾，引起投資人擔心。台積電董事長暨總裁魏哲家昨首度發聲回應，「目前沒有與其他公司進行任何合資、技術轉移和共享的計畫」，市場傳言是不實的謠言。（資料照，記者羅沛德攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕外媒與市場近月盛傳台積電被迫合資與出手援助英特爾，引起投資人擔心恐被英特爾拖累、技術外流。台積電董事長暨總裁魏哲家昨在法說會中，首度發聲回應「目前沒有與其他公司進行任何合資、技術轉移和共享的計畫」，市場傳言是不實的謠言。

「目前沒有任何合資與技轉、共享計畫」

外媒與市場近月傳出，台積電正積極與美國晶片設計大廠輝達、超微、博通等客戶洽談，計畫共同入股合資公司，營運英特爾旗下的晶圓代工業務，台積電持股比率不超過五十％。繼輝達創辦人黃仁勳先前公開否認此事後，魏哲家也打臉外媒與市場傳言。

英特爾雖推出A18先進製程追趕台積電，但魏哲家指出，台積電的二奈米和A16技術在節能運算需求方面領先業界，「幾乎所有的創新者都正在與台積電合作」，預期智慧型手機、高效能運算（HPC）應用推動，二奈米技術在頭兩年的產品設計定案（tape outs）數量，將高於三奈米與五奈米的同期表現。

他說，二奈米製程技術提供全世代的效能和功耗優勢，相較三奈米加強版（N3E）在相同功耗下，速度增加十％至十五％；相同速度下，功耗降低二十五％至三十％，同時晶片密度增加大於十五％。二奈米將如期在今年下半年量產，量產曲線與三奈米相似，明年下半年也會量產家族製程延伸版，包括超級電軌（SPR）的A16。

財報顯示，三奈米占台積電今年第一季營收比重達二十二％，連續三季超過兩成，去年第一季僅九％，顯示爬升速度飛快。魏哲家信心十足地說，相信二奈米及其衍生技術，將進一步擴大台積電的技術領先優勢，並在未來掌握良好的成長機會。

另外資問，台積電加碼投資美國能否獲關稅豁免？魏哲家表示，關稅討論是國家層級、是政府的工作，台積電並未參與，但會尊重國家談判結果。

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