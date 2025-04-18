台積電法說》台積創最強Q1 Q2營收估季增14％

台積電昨召開法說會，公布今年第一季財報，第一季稅後淨利達3615.6億元、相當於日賺逾40億元，創下同期新高與單季獲利次高。（資料照，記者羅沛德攝）

〔記者洪友芳／台北報導〕晶圓代工龍頭廠台積電昨日召開法說會，公布今年第一季財報，第一季稅後淨利達三六一五．六億元、相當於日賺逾四十億元，創下同期新高與單季獲利次高；另預估第二季合併營收將介於二八四億至二九二億美元之間，季增約十一．二％到十四．三％，也重申今年全年資本支出維持在三八○億到四二○億美元區間，挺住川普關稅風暴衝擊。

Q1稅後淨利3615億 EPS 13.94元

儘管第一季為手機淡季，但受惠AI（人工智慧）晶片需求強勁抵銷部分影響，台積第一季合併營收為新台幣八三九二．五億元，季減三．四％、年增四十一．六％，稅後淨利三六一五．六億元，季減三．五％、年增六十．三％，每股稅後盈餘十三．九四元。

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以美元計算，台積電第一季營收為二五五．三億美元，年增三十五．三％、季減五．一％。台積電雖因一月二十一日地震導致生產中有些晶圓破損，認列扣除保險理賠後的相關地震損失約新台幣五十三億元，但實際營收仍高於原預估約二五○億美元的低標之上。

台積電原預估第一季毛利率約五十七％至五十九％，營業利益率四十六．五％至四十八．五％，昨財報出爐，毛利率五十六．九％，季減三．七個百分點、年增三．八三個百分點，營業利益率四十八．五％，季減○．五二個百分點、年增六．四八個百分點，符合預期。

台積電也預估第二季合併營收將介於二八四億至二九二億美元之間，季增約十一．二％至十四．三％，以中間值估平均約十二．七五％，優於市場預期；以一美元兌換新台幣三十二．五元的匯率假設，預估毛利率將介於五十七％至五十九％之間，營業利益率約四十七％至四十九％。

受惠客戶對AI的強勁需求，台積電將持續擴產，重申今年全年資本支出維持在三八○億至四二○億美元區間。

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