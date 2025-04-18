台積電法說》魏哲家︰客戶未因關稅改變下單

台積法說會重點（製表整理︰記者洪友芳，圖︰資料照）

坦承美關稅政策帶來不確定性

〔記者洪友芳／新竹報導〕美國總統川普掀起全球關稅大戰，投資法人高度關注對台積電是否造成影響。台積電董事長暨總裁魏哲家昨在法說會中坦承，關稅政策存在不確定性，但尚未看到客戶訂單與行為出現改變；他更強調台積電將持續擴大在台灣投資。

重申持續擴大投資台灣 全年營收成長目標、資本支出不變

魏哲家表示，關稅政策雖存在不確定性與風險等潛在影響，但尚未看到客戶有任何訂單或行為轉變，即使輝達的H20晶片突然被美國政府禁止出口中國，這變數也已納入台積電財測預估中，未來幾個月也許整體關稅情勢會更加清晰，台積電將密切關注相關情勢對終端市場需求的影響，謹慎以對。他說，全年營收成長目標不變，並有信心今年成長幅度可超越晶圓代工業整體成長幅度。

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在台興建15座廠 研發人力達萬人

魏哲家指出，為了支持客戶對先進製程的需求，台積電今年資本支出仍維持在三八○億至四二○億美元區間的高水準，其中約七十％將用於先進製程技術，美國投資擴產僅占一小部分；他說，台積電將持續擴大在台灣投資，計畫在未來數年，台灣將興建十一座晶圓廠與四座先進封裝廠，台灣研發人力達一萬人，亞利桑那研發人員規劃約一千人。

2奈米以下產能 美國廠將占3成

他表示，地緣政治導向全球化破碎，半導體往在地生產製造，台積電和其他半導體製造業者，海外晶圓廠成本都較高；台積電對美國新增千億美元投資，主要來自客戶需求，下單或會下單的客戶包括蘋果、高通、輝達、超微、博通等，預估美國亞利桑那六座晶圓廠產能到位，二奈米及以下先進製程產能將占台積電約同樣先進製程的三成。

魏哲家預測，台積電在未來五年，因海外晶圓廠量產，初期影響毛利率約為每年二至三個百分點，後期因通膨、成本、潛在關稅，將擴大為影響三至四個百分點，但生產規模擴大與致力改善成本結構，長期毛利率達五十三％以上仍可實現。

台積電也否認日本廠區和歐洲廠區有放緩，強調仍依照進度進行中。

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