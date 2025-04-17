財經青紅燈》租補遭凍 弱勢遭殃

藍白立委聯手凍結內政部今年度「國土管理業務」預算10%，裡頭包含社宅、包租代管及300億元擴大租金補貼等款項，受衝擊最大恐是弱勢單親家庭。（示意圖，中央社資料照）

藍白立委聯手凍結內政部今年度「國土管理業務」預算10%，裡頭包含社宅、包租代管及300億元擴大租金補貼等款項，若無法即時解凍，受衝擊最大恐是弱勢單親家庭，因2023年弱勢單親家庭的租金補貼率高達59.1%，假設月租金1萬元，其中5910元是租金補貼支應，弱勢單親家庭自付額為4090元。

根據內政部最新統計，2023年6月底，全國單親家庭戶數有70.47萬戶、占總戶數比重約7.7%，以新北市最多、約12.93萬戶，第二多為高雄市、有9.47萬戶，第三是台中市、有8.71萬戶，這三都合計占全國單親總戶數比重超過4成。

請繼續往下閱讀...

再觀察弱勢單親家庭戶數，截至2023年6月底，計有近35萬戶、占全國比重約3.8%，更占單親家庭戶數約49.7%，也就是每2.01戶單親家庭就有1戶屬於弱勢，尤其集中在六都、比重將近7成。

內政部最新彙整，2023年全國租金補貼率中位數為48%，也就是全國過半數租金補貼核准戶的48%租金是由租補支持。舉例來說，假設月租金1萬元，租金補貼相當於支付4800元，租屋族自行負擔金額為5200元，由此可見租金補貼可支應過半數核准戶的將近一半房租。

而單親家庭、弱勢單親家庭分別有不同程度的租金補貼加碼，其中2023年單親家庭核准的租金補貼率約50%、弱勢單親家庭約59.1%，相當於一半房租、甚至近6成是靠租金補貼來支應，若因預算遭凍導致沒有經費補助，上述兩類家庭的房租負擔率將回到百分百，也就是相較有租金補貼幫忙支應的1倍之多。（記者徐義平）

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法