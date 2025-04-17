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盤勢分析》台積法說今登場 台股量縮觀望

2025/04/17 05:30

川普關稅政策的不確定性如影隨形，拖累昨日台股再度下挫，加權指數終場下跌389.67點，收在19468點。（資料照，記者羅沛德攝）川普關稅政策的不確定性如影隨形，拖累昨日台股再度下挫，加權指數終場下跌389.67點，收在19468點。（資料照，記者羅沛德攝）

美中貿易戰又加溫！美國政府宣布輝達H20晶片出口中國必須先取得許可，輝達盤後股價下跌逾6%，川普關稅政策的不確定性如影隨形，拖累昨日台股再度下挫，AI概念股倒地，台積電（2330）股價跌幅達2.51%，僅資安、軍工、傳產等族群表現較佳，加權指數終場下跌389.67點，收在19468點，成交量約2852億元。

3大法人昨合計賣超達344.8億元，其中外資賣超210億元、投信買超7.5億元、自營商賣超142.3億元；外資台指期淨空單昨大增6327口，累積外資期貨空單逾2.87萬口。

聯邦投信投資長吳裕良分析，美中貿易摩擦持續升溫，美國加強管制輝達H20晶片出口至中國，以及中國航空公司暫停接收波音飛機等舉措，已開始衝擊相關供應鏈個股表現，後續美國關稅政策的不確定性仍高；全球半導體晶片代工龍頭於法說會前目標價頻遭外資券商下修，市場將放大檢視未來展望是否遭到關稅政策以及貿易摩擦衝擊，預期在關稅政策調整期間，台股仍將以區間震盪格局為主。

群益期貨指出，昨日台股開低走低，盤中一路震盪下跌走弱，終場台股收在5日線附近，成交金額縮減，今日盤後台積電將召開法說會，目前台股持續觀望量縮，短線仍以保守震盪整理格局看待台股。（記者卓怡君）

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