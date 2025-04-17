晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

Micro LED需求看旺 錼創拚獲利優於去年

2025/04/17 05:30

錼創-KY業務穩定成長，美國對等關稅對公司的影響程度相當有限，旗下產品直接銷往美國市場營收比重低於3%。（記者方韋傑攝）錼創-KY業務穩定成長，美國對等關稅對公司的影響程度相當有限，旗下產品直接銷往美國市場營收比重低於3%。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕Micro LED（微發光二極體）供應商錼創-KY（6854）昨參加證交所舉辦的Touch Taiwan主題式業績發表會，錼創-KY旗下錼創顯示總經理林子暘說，除了今年1至3月較受淡季因素影響，第2季至第4季的市場需求仍看旺，後續將同步擴大美中產能以兼顧均衡發展，全年營收、獲利將優於去年。

銷美比重低於3% 關稅影響小

林子暘說，錼創-KY現有營收來源包括市佔率9成以上的CoC（Chip on Carrier，晶片暫存基板製程）、還有技術服務（車用顯示器場域驗證、元宇宙顯示器合作開發、透明螢幕合作開發、室內看板合作開發）、一站式解決方案的工程建置服務、以及巨量轉移設備開發暨銷售。目前CoC業務穩定成長，技術服務量體更在擴大，國內2家客戶的工程建置進度也在軌道上，下半年還會有更多巨量轉移設備出貨。

林子暘觀察，美國對等關稅對公司的影響程度相當有限，旗下產品直接銷往美國市場營收比重低於3%，現已主動了解客戶受影響狀況，並共同協商應對，尚無因關稅因素出現砍單狀況。大方向的產能布局策略為「台灣+1、中國+1」。但是，由於中國仍為全球重要的市場之一，公司除了擴大美國營運規模、擬定規劃設置產線，也會增加中國在地的製造能量。

林子暘提到，儘管中國在Micro LED方面的布局方向明確，不少中系廠商也相繼宣稱開出可觀產能，暫且不論良率如何，從做出產品、完成信賴度測試，最終推向市場，依錼創-KY的經驗「需要1至2年」，「我不覺得做不出來，只是我覺得（他們）還有很多洞要踩」。當中國製的Micro LED產品順利量產，公司也早已更進一步推進技術門檻，雙方之間不排除繼續存在相當程度的發展落差。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財