Micro LED需求看旺 錼創拚獲利優於去年

錼創-KY業務穩定成長，美國對等關稅對公司的影響程度相當有限，旗下產品直接銷往美國市場營收比重低於3%。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕Micro LED（微發光二極體）供應商錼創-KY（6854）昨參加證交所舉辦的Touch Taiwan主題式業績發表會，錼創-KY旗下錼創顯示總經理林子暘說，除了今年1至3月較受淡季因素影響，第2季至第4季的市場需求仍看旺，後續將同步擴大美中產能以兼顧均衡發展，全年營收、獲利將優於去年。

銷美比重低於3% 關稅影響小

林子暘說，錼創-KY現有營收來源包括市佔率9成以上的CoC（Chip on Carrier，晶片暫存基板製程）、還有技術服務（車用顯示器場域驗證、元宇宙顯示器合作開發、透明螢幕合作開發、室內看板合作開發）、一站式解決方案的工程建置服務、以及巨量轉移設備開發暨銷售。目前CoC業務穩定成長，技術服務量體更在擴大，國內2家客戶的工程建置進度也在軌道上，下半年還會有更多巨量轉移設備出貨。

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林子暘觀察，美國對等關稅對公司的影響程度相當有限，旗下產品直接銷往美國市場營收比重低於3%，現已主動了解客戶受影響狀況，並共同協商應對，尚無因關稅因素出現砍單狀況。大方向的產能布局策略為「台灣+1、中國+1」。但是，由於中國仍為全球重要的市場之一，公司除了擴大美國營運規模、擬定規劃設置產線，也會增加中國在地的製造能量。

林子暘提到，儘管中國在Micro LED方面的布局方向明確，不少中系廠商也相繼宣稱開出可觀產能，暫且不論良率如何，從做出產品、完成信賴度測試，最終推向市場，依錼創-KY的經驗「需要1至2年」，「我不覺得做不出來，只是我覺得（他們）還有很多洞要踩」。當中國製的Micro LED產品順利量產，公司也早已更進一步推進技術門檻，雙方之間不排除繼續存在相當程度的發展落差。

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