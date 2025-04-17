熱門股》資金避風港 驊宏資飆新高

中小型軟體廠再成資金避風港，系統整合廠驊宏資（6148）昨股價跳空開高、開盤不到半小時就攻上漲停鎖死，終場收在漲停價65.3元創新高。圖為台北南港展覽館的CYBERSEC 2025台灣資安大會展場。（歐新社）

昨日電子股下挫，中小型軟體廠再成資金避風港，加上資安大會正如火如荼舉行，昨系統整合廠驊宏資（6148）股價跳空開高、開盤不到半小時就攻上漲停鎖死，終場收在漲停價65.3元、成交量3.4萬張，站上新天價。

驊宏資因2月營收表現太過犀利，月增、年增都達數倍，3月表現就相對平淡，3月營收5261萬元，月減36%、年減4成，累計第一季營收1.71億元、則年減1.42%。展望營運，該公司看法相對審慎，看客戶需求、市況與往年持平。

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不過軟體業期待，AI需求帶動資安等資訊建置，且資安對企業營運已是剛性需求、法規推力強，相對不受總經波動影響，軟體業仍能持續受益。昨日外資買超驊宏資826張、三大法人合計買超874張，不過驊宏資近日的當沖熱度頗高，佔比多逾7至8成，投資人應留意後續股價波動。

（記者歐宇祥）

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