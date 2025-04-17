光陽3大家族握手言和 柯俊斌接掌董座

光陽集團昨召開股東會改選董事，董事長將由現任執行長柯俊斌接任，原執行長職位遺缺不補。 （記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕以生產KYMCO機車聞名的光陽集團經營權之爭落幕，光陽昨日召開股東會改選董事，股東會上光陽董事長柯勝峯直接宣布下任董事長將由執行長柯俊斌接任，原執行長職缺不補；柯勝峯將轉任執行董事，持續協助光陽集團進行全球產品規劃、集團策略發展、海外事業布局。相較於上週大動作批評柯俊斌消極守成，柯勝峯昨天也展現換人做看看的風度。

轉型專業經理人為核心的新世代企業

柯勝峯表示，光陽集團在3大家族股東的共同努力下，打破60年來股東治理的慣例，透過現任執行長柯俊斌轉任董事長，將公司日常管理交給專業經理人。各家族成員在董事會機制下進行公司治理，讓光陽邁向以專業經理人為核心的新世代企業，推動過程雖然驚濤駭浪，引發大眾高度關切，但他對新局的發展也充滿期待。

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現年68歲的柯俊斌，是光陽創始股東柯新坤的孫子，當兵退伍後就進入光陽，一路從基層歷練起，2008年，柯俊斌甚至親上第一線，擔任光陽機車電視廣告代言人，以一句「我是光陽副總柯俊斌」的經典台詞紅遍大街小巷，堪稱最接地氣的光陽寶寶。

他同時扭轉台灣機車市場幾乎長期處於光陽、三陽及山葉三大機車品牌「3分天下」的局面，2014年帶領光陽機車市佔率衝上42.6%的高峰。

雖然是大股東的第3代，但柯俊斌一直以專業經理人自居，強調「我是專業經理人」，他更勤走經銷商，不只收集第一線銷售情報與挑戰，更認真與經銷商搏感情，記得每個經銷商的名字。

柯俊斌表示，生產優質產品滿足顧客、帶給員工良好的工作環境、提供股東穩定的投資報酬、與通路及配套廠夥伴共享經營成果，一向是他對光陽集團的期許與努力的目標。

他將致力於公司的長遠發展與永續經營，帶領優秀的專業經理人團隊，為光陽再創下一個輝煌篇章，而如何重振光陽士氣，帶領光陽機車拿回台灣第一，也成為他當下最大的挑戰，呼應了他17年前的經典廣告詞，「挑戰在、我就在」。

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