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關稅寬限90天趕拉貨 友達、群創急單湧現

2025/04/17 05:30

群創董事長洪進揚指出，因應美關稅豁免期90天，客戶趕著拉貨，公司也以疫情期情的高規格調度供應鏈，生產安排上也因應美、中客戶需要兩套系統。（記者陳梅英攝）群創董事長洪進揚指出，因應美關稅豁免期90天，客戶趕著拉貨，公司也以疫情期情的高規格調度供應鏈，生產安排上也因應美、中客戶需要兩套系統。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕美國總統川普關稅政策反覆，面板廠群創（3481）董事長洪進揚表示，客戶急著在寬限期90天內拉貨，群創現在是以疫情期間的高規格調度供應鏈；友達（2409）董事長彭双浪則指出，關稅成為今年最大變數，面板正常季節性循環恐遭打破。

友達董事長彭双浪（左）指出，關稅成為今年最大變數，面板正常季節性循環恐遭打破。（記者陳梅英攝）友達董事長彭双浪（左）指出，關稅成為今年最大變數，面板正常季節性循環恐遭打破。（記者陳梅英攝）

關稅打亂淡旺季循環

最怕美國內需冷

彭双浪更憂心的是，美國民生物資多仰賴中國進口，近日已看到美國民眾搶購民生物資，一瓶洗髮精漲到30多美元，民眾可支配所得可能會出現排擠現象，減少非必需品如3C電子等採購。美國是全球最大消費市場，一旦出現衰退，其他市場很難補上。

他進一步指出，過去40年全球化所建立的供應鏈體系，使每個生產環節找到最經濟的布局，全球也因此享有低廉物價。但如今全球化正在被反轉，若重新建立一條供應鏈，成本勢必上升、價格全面調漲，「大家要有心理準備，未來所有產品都會漲價。」

目前友達對美直接銷售營收約2億美元（約新台幣65億元），根據友達內部統計，透過客戶回推計算，受美國關稅衝擊營收約占整體的12%。惟彭双浪說，川普對等關稅雖然暫緩90天，但基本10%關稅仍在，另有一份涵蓋20項豁免產品的清單，其中包括多項與面板相關項目。然而，條文細節不清，市場仍一片混亂，企業普遍透過查詢HS Code判定產品適用情況，尤其關注中國與越南出貨是否能享有MSCA（最惠國待遇）零關稅待遇。

美中恐脫鉤 群創備2套系統

群創董事長洪進揚指出，過去幾天關稅變化大，現在因為暫緩90天，客戶趕著拉貨，公司也以疫情期情的高規格調度供應鏈，在生產安排上也因應美、中客戶需要兩套系統。

因為旗下CarUX公司直接服務Tier1（一級供應商）車廠，群創初估直接銷往美國比重約8-10%、間接影響約10-20%，綜合考量總量減少以及關稅成本增加，客戶希望分擔的部分，內部模型推估關稅影響今年股東權益報酬率（ROE）大約有2%。

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