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美「國安採購」納PQC 台ICT產品2027年受影響

2025/04/17 05:30

數產署攜手「後量子資安產業聯盟」，在台灣資安大會公布委由資策會制定的「後量子密碼遷移指引」。（記者徐子苓攝）數產署攜手「後量子資安產業聯盟」，在台灣資安大會公布委由資策會制定的「後量子密碼遷移指引」。（記者徐子苓攝）

數產署發表「後量子密碼遷移指引」 4步驟助企業系統提升

〔記者徐子苓／台北報導〕隨著量子電腦技術迅速發展，全球正加速部署「後量子密碼」（PQC）轉型，二○二七年起，美國所有國家安全系統新採購的資通設備都必須符合PQC的規定，可能影響台灣資通訊產品銷美。數位發展部數位產業署昨發表台灣首版「後量子密碼遷移指引」，四步驟協助企業將系統提升至PQC。

數產署昨在台灣資安大會公布這份委由資策會制定的指引，署長林俊秀表示，「量子電腦發展得很快，量子遷移不能再等待！」指引有助產業獲得後量子密碼學的保障，預先建構更安全的資安環境。

預先建構更安全資安環境

資策會資安所主任蕭榮興說明，一旦功能完備的量子電腦實現，傳統密碼將被快速破解，不論是商業競爭對手或國家，都可以先儲存對手的機密資料，等量子電腦問世後再進行解密。此外，量子電腦也可以破解數位系統中的簽章和憑證，造成數位應用安全的巨大挑戰，也因此需要後量子密碼。

美2030年淘汰短密碼加密技術

蕭榮興表示，美國聯邦政府已宣布，二○二七年起所有國家安全系統新採購的資通設備，都必須符合PQC規定。現有的系統也要逐步淘汰，重要的時間點有兩個：一是二○三○年，風險較高的短密碼加密技術必須淘汰；二是二○三五年，所有國家安全系統都必須換成PQC並完成遷移。

資策會評估相關影響指出，第一，對資通產品供應商來說，因美國逐步要求採用具備PQC保護的產品，未完成升級的資通訊設備、晶片將面臨出口限制；第二，對服務營運商來說，二○三○年後，與美方的供應鏈或機關系統間的資料交換，舊密碼的對接就會失效，產生相容性問題；第三，對資安業者來說，企業PQC遷移將帶動軟體升級與新型態資安的需求，有利資安商機。

資策會在徵詢產業意見後，參考美國國家標準與技術研究所（NIST）訂定的相關要求，編寫台灣的PQC遷移指引，包含四個遷移程序：建立量子準備計畫、盤點加密資產清單、與技術供應商討論量子準備計畫、確認供應鏈的量子準備程度。

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