刪降中國包裹免稅額？ 財長︰納考量

立委建議，中國包裹免稅額降至1000元或取消免稅額；財政部長莊翠雲表示，會納入考慮。（記者廖振輝攝）

小額包裹88％來自中港澳 立委促免稅額降至1000元或取消

〔記者鄭琪芳／台北報導〕為避免中國貨品利用電商傾銷台灣，民進黨立委昨在立院財委會質詢表示，目前小額包裹逾八成來自中港，建議將中國包裹免稅額由二千元降至一千元，或取消中國包裹免稅額。對此，財政部長莊翠雲表示，這個方向會納入考慮，目前正在審慎研議，小額包裹逾八成來自中國，確實對國內產業造成衝擊。

美國總統川普日前宣布取消中國包裹「小額豁免」，對中港進口價值八百美元以下小額包裹加徵一二○％關稅。民進黨立委郭國文昨指出，中國電商藉補助運費方式，也有傾銷問題，目前進口免稅快遞貨物中港澳占八成八，影響國內消費及製造市場，現行小額包裹免稅額二千元，有沒有辦法「差別待遇化」，例如中國免稅額降為一千元？莊翠雲回應：「這個方向我們會納入一起考慮。」

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民進黨立委王世堅也表示，限制中國電商在台銷售，對中國小額包裹取消免稅或設限是正確方向，但針對中國就好，小額包裹有兩成來自其他國家，例如美國、日本的保健品，且我國免稅額僅二千元，「美國、新加坡、韓國都比我們高很多」，也不限次數，台灣則限半年六次。對此，莊翠雲說，正在審慎研議，對中國包裹做不同處理納入參考。

另外，中國啤酒低價傾銷台灣，財政部已啟動反傾銷調查。民進黨立委徐富癸質疑，很多中國啤酒不會標明產地，而是用外國品牌的名稱，讓民眾誤以為是外國啤酒，且單價比國產啤酒便宜很多。

中國啤酒不標明產地 擬最高罰50萬

財政部說明，近期將發布解釋令，明定包裝或廣告有哪些標示會構成「足以讓消費者誤解、混淆原產地」，若違規將面臨處罰；目前已請地方政府加強查核市售酒品包裝標示、販賣場所廣告等是否會使人混淆原產地，違者最高可處五十萬元罰鍰，並限期改正。

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