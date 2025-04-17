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2030台積美產能增逾5倍 與美談判利基

2025/04/17 05:30

2030年台積電在美國產能可能增加超過5倍，預料可是台美關稅談判中的關鍵利基。（彭博資料照）2030年台積電在美國產能可能增加超過5倍，預料可是台美關稅談判中的關鍵利基。（彭博資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕彭博科技研究部門最新預估，到二○三○年台積電在美國產能可能增加超過五倍，預料可是台美關稅談判中的關鍵利基。

彭博行業研究股票高級策略師陳明康昨分析，川普就任後，全球資本市場有很大的變化，去年資本市場大漲、今年像坐雲霄飛車；統計美股今年下滑約九％，本益比約二十倍，根據過去經驗，十五倍才算是觸底，因此還有調整空間。而過去兩年美股是由AI（人工智慧）科技股引領向上，但從去年底美股健康觀察表觀察，已示警AI估值虛高，近來的關稅問題恐成疊加的負面因素。

他認為，過去台股同樣由科技與AI需求驅動增長，且是台積電扮演關鍵角色，但台積電今年營利增長可能下降，就必須由其他科技股來補起來。陳明康強調，「台灣市場基本面依舊強勁」，台灣獲利增長前景仍會不錯，且有多元化的趨勢。

晶片產能轉移也是投資者關心焦點。陳明康指出，根據SEMI預估，台積電目前六成產能在台灣，十年後將降至四十四．五％，北美區域將從目前十七％增加至三十一．二％，歐洲地區也會上升至十三％；他說，彭博科技研究部門也預計到二○三○年台積電在美國產能可能增加超過五倍，台積電在美台關稅談判中將是一個關鍵的焦點。

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