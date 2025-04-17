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防中洗產地 經長：涉台美談判信任基礎

2025/04/17 05:30

經濟部長郭智輝昨表示，將加大力道查緝中國洗產地。（記者劉信德攝）經濟部長郭智輝昨表示，將加大力道查緝中國洗產地。（記者劉信德攝）

〔記者廖家寧、鄭琪芳／台北報導〕美國大幅調高中國進口產品關稅，拉高中貨透過第三地洗產地風險。經濟部長郭智輝昨表示，業者若幫中國洗產地，牽涉到台灣與美國談判的信任基礎，經濟部同步加大查緝與宣傳力道，並透過工總向產業輔導說明中國產品傾銷狀況，如何申請反傾銷稅調查。

財政部說明，自貿港區違規轉運可處三萬元以上、三十萬元以下罰鍰，非自貿港區則可依「貿易法」最高處三百萬元罰鍰。根據財政部統計，自二○二○至二○二四年，自貿港區違規轉運案件共裁處四十三件、罰鍰一四○．五萬元；經濟部統計，自二○二○年以來，依「貿易法」裁處七四四件，包括警告、罰鍰，共罰二八一八萬元。

立委昨在立法院經濟委員會質詢表示，美國關稅措施可能導致高稅率國家產品流向低稅率國家，包括簡單加工轉換稅號、更換包裝或產地標示等，除要防堵他國透過台灣違規轉運，台灣自己也要避免淪為他國洗產地的被害者，政府應加強監控，除鋼鐵業外，也須將其餘高風險產業比照辦理。

郭智輝表示，經濟部已經提出四項作法，除監測進口量、從嚴處罰外，再來就是加強反傾銷調查，最後是加強對業者宣導洗產地的嚴重性。

對於中國低價貨品恐成為業者洗產地誘因，郭智輝表示，考量扣件、工具機等產業的部分材料是從中國進口到台灣來加工，因此目前首先向扣件、工具機等業者進行宣導，經濟部已在本月十五日辦理第一場宣導會，主要參與業別為機械業、電子業、金屬業、紡織業及化學業等。

此外，對立委建議是否提供中貨洗產地檢舉獎金，財政部關務署長彭英偉回應，將會好好研議。財委會召委、民進黨立委賴惠員則裁示，請財政部在兩個月後提出報告。

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