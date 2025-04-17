「MIC」台美標準不同 2招降風險

台美MIT、MIC標準不同

經部︰鼓勵降低含中成分、先送預審

〔記者林菁樺／台北報導〕美國總統川普不斷升高對中國關稅，台灣嚴防中國產品轉口「洗產地」。立委吳秉叡昨質疑，美國、台灣對於原產地判斷標準不同，恐因此被美國認定是在協助中國洗產地；經濟部次長江文若表示，「原產地」標準是由進口國海關認定，經濟部將鼓勵廠商產品要降低「含中成分」，並請台灣出口商密切與客戶溝通、透過預審機制來事先掌握風險。

立法院財委會昨就中國產品低價傾銷及透過台灣洗產地等議題，邀請財經部會專題報告。吳秉叡指出，對於「原產地」認定部分，台美標準不同，美國認為原料製造只要有卅五％來自中國，就屬於中國製造（MIC）；我國則針對「附加價值」超過卅五％就認定是台灣製造，雙方有落差。他舉例，若從中國進口半成品來台灣加工，中國原料價值是五十％、台灣附加價值五十％，「中間矛盾要如何處理」？

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出口商應與客戶密切聯繫

江文若表示，經濟部已鼓勵業者所有產品要盡量降低「含中成分」；而我國在實質轉型（MIT）認定有兩大方向，包括稅號有進行轉換或附加價值卅五％，但原產地是由進口國海關認定。

經濟部建議，包括所有出口廠商要與客戶、美國進口商保持密切聯繫，詢問美國海關；此外，美國海關有預審制度，出口商可以請客戶把進口產品的相關成分內容，請美國海關先做預審。

吳秉叡認為，台灣銷美產品應按照美國標準修正或趨於一致，否則被美國海關認定台灣在協助中國洗產地，「那就慘了」！

另台灣、美國對於出口金額統計也不同，美國認為台灣去年對美順差七三九億美元、但台灣統計為六四九億元，相差近九十億美元，應與美協商用一致標準；財政部長莊翠雲允諾，計算方式的確不同，將把相關資料準備給經貿小組，談判時可以說明。

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