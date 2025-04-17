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劍指中國 美對關鍵礦物啟動國安調查

2025/04/17 05:30

美總統川普十五日簽署行政命令，要求對進口的加工關鍵礦物、稀土金屬和其下游產品進行國家安全調查。圖為中國內蒙古白雲鄂博稀土礦場。（路透資料照）美總統川普十五日簽署行政命令，要求對進口的加工關鍵礦物、稀土金屬和其下游產品進行國家安全調查。圖為中國內蒙古白雲鄂博稀土礦場。（路透資料照）

涵蓋下游手機、電動車

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國總統川普十五日簽署行政命令，要求對進口的加工關鍵礦物、稀土金屬和其下游產品進行國家安全調查，以反擊中國對關鍵礦物的主導地位。此外，美國商務部近日通知輝達，其專為中國市場設計的人工智慧（AI）晶片H20，未來若要出口中國，須申請特別許可證，輝達因此衍生五十五億美元的費用。

該行政命令要求美國商務部依據一九六二年「貿易擴張法」第二三二條，對進口的加工關鍵礦物、稀土金屬和其下游產品展開調查，以評估這些產品進口對美國安全和韌性的影響，須在二七○天公布調查結果。調查若會影響國安，美國總統可決定徵收關稅；這些關稅將與之前宣布的對等關稅互補。

根據行政命令，加工後的關鍵礦物係指開採後經過處理程序，轉變為金屬、金屬粉末或母合金的關鍵礦物；下游產品包括以加工後關鍵礦物作為原料的產品，涵蓋半導體晶圓、電動車、電池、智慧手機、微處理器，雷達、風力發電機、光學設備等。

白宮指出，美國目前進口大量關鍵礦物，這對經濟和安全構成風險。美國至少在十五種關鍵礦物仰賴進口，而七十％稀土來自中國；北京本月稍早對七種稀土實施出口管制，以回應川普祭出的關稅措施。

此外，美國商務部表示，已向輝達和超微（AMD）等晶片公司發出通知，輝達H20、超微MI380和其他公司的同等AI晶片未來若要出口至中國，須申請特別許可證。輝達表示，該公司是在九日收到商務部通知，表示H20晶片未來出口中國需取得特別許可證，並於十四日確認該規範為「無限期」有效。

AI晶片輸中需特別許可

輝達損失55億美元費用

H20晶片為輝達因應二○二二年美國針對中國實施高階晶片禁令後所推出的「降規版本」。由於輝達並未提前通知騰訊、阿里巴巴與字節跳動等中國主要客戶，導致這些中企直到禁令公開才得知訊息，訂單恐全數告吹。

輝達表示將在今年第一季（截至四月二十七日）提列高達五十五億美元的損失，主要來自於H20晶片庫存、採購承諾與相關儲備。

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