童子賢：美國不是全世界 台灣續扮演全球產業要角

和碩董事長童子賢昨表示，台灣產業界可繼續作為全球的好朋友、好盟友，扮演產業重要角色。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕電子大廠和碩（4938）董事長童子賢昨日以玉山科技協會理事長身分，出席企業生態系統與聯盟論壇活動，強調此次的美國對等關稅議題宛若颱風、龍捲風席捲世界各國的供應鏈，但美國畢竟不能代表全世界，台灣的產業界可以繼續作為全球的好朋友、好盟友，扮演產業重要角色。

童子賢說，「一個好漢三個幫，一個籬笆三個樁」，全球經濟與產業的發展，無法單憑一己之力獨自完成，過去筆電初步問世時，供應鏈的組成結構相當冗長，從下單到交貨可能需要耗時2個月，但對於現在的台商而言，甚至可以做到在出貨之前接受客戶變更規格、數量或運送地點，這般產業韌性仰賴的是全台強大的科技業能量。

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童子賢指出，台灣電子產業實力的背後，更與美國矽谷、日本精密零件供應商、南韓記憶體製造商，以及東南亞電子組裝廠有著相當緊密的連結，合作夥伴間也因彼此發揮所長，才能讓產業鏈有更良好的發展空間，現在雖然面臨美方在關稅方面提出許多想法，但各界必須認知到的是，「美國是很重要的經濟體，也是很重要的市場，但美國不是全世界」。

童子賢提到，美國占全世界GDP大概26%左右，不能因為美方提出的關稅政策，就擾亂其他74%的市場，可以慶幸的是，台商多年來投資全球，對於廠房的遷移、後勤的應變，其實都很有經驗，台灣的底氣也相當不錯，從外匯存底到儲蓄餘額，在手資金都很充裕，相信美國關稅快則1個月，慢則2、3個月之內可望塵埃落定。

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