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潘思亮︰關稅預期影響「劇烈而短暫」

2025/04/16 05:30

晶華集團董事長潘思亮（中）昨天表示，美國關稅預期影響「劇烈而短暫」，第2季和第3季景氣會有「一點點壓力」。 （記者楊雅民攝）晶華集團董事長潘思亮（中）昨天表示，美國關稅預期影響「劇烈而短暫」，第2季和第3季景氣會有「一點點壓力」。 （記者楊雅民攝）

今年經濟 看接下來關鍵90天

〔記者楊雅民／台北報導〕晶華（2707）集團董事長潘思亮昨天表示，美國啟動對等關稅已經讓全世界經濟、國防與國安進入「大盤整」，川普把未來幾十年要做的改變，一次在3個月內推出來，對任何國家都是很大的震撼，這個震撼不會比COVID-19疫情來得小，預期影響是「劇烈而短暫」，第二季和第三季景氣會有「一點點壓力」。

震撼不會比COVID-19來得小 Q2、Q3景氣會有點壓力

晶華集團「晶泉丰旅Wellspring by Silks」品牌旗下第二個據點「北投晶泉丰旅」昨天開幕，潘思亮表示，美國啟動對等關稅，對製造業會造成比較大的壓力，今年的經濟發展情況，可能會取決於接下來90天的關鍵期。

這段期間全球局勢如果能明朗化，各國達成部分貿易協議，不但有助於穩定信心，也可能為全球經濟帶來正向動能，川普本質上是一位企業家，他絕對不希望看到美國經濟走向衰退，他將美國視為一家年營收30兆美元的超大型企業，當然希望提升資產、改善現金流與負債結構。

潘思亮不諱言，如果這「關鍵的90天」內沒有明確結果，那全球經濟就可能步入蕭條，各行各業都會受到明顯影響，包括觀光與服務業，觀光業為內需產業的一環，與整體經濟息息相關，若景氣轉差，也不可能獨善其身。

平均房價破萬 北投晶泉丰旅開幕

他認為，在這場全球結構「大盤整」中，對台灣未必是不利的，反而可能是轉機，台灣若能在半導體、高科技與服務產業上靈活布局，掌握住美國與其他國家重新配置的空間，有機會成為下一個高科技版本的「香港」，在局勢中左右逢源。

潘思亮說，「北投晶泉丰旅」去年9月試營運以來，今年第一季住房率已突破7成、平均房價破萬元，「超乎預期」，儘管目前景氣看起來不明朗，第二季和第三季會有一點點壓力，但「全年還是會不錯的」。

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