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去年上市公司董事酬金 中信金平均1.02億奪冠

2025/04/16 05:30

去年上市公司董事酬金，平均每位董事酬金由中信金（2891）奪冠，每位董事酬金達1.02億元。（資料照）去年上市公司董事酬金，平均每位董事酬金由中信金（2891）奪冠，每位董事酬金達1.02億元。（資料照）

2、3名國巨、富邦金 都逾7千萬

〔記者陳永吉、歐宇祥／綜合報導〕證交所昨揭露去年上市公司董事酬金（合併報表），平均每位董事酬金（不含兼任員工酬金）由中信金（2891）奪冠，每位董事酬金達1.02億元；國巨（2327）平均每位董事酬金7824萬元，排行第二；富邦金（2881）則以7193萬元排行第三。

反觀去年獲利創新高的台積電（2330），平均每位董事酬金5071萬元僅排第五，甚至比前年的6354萬元減少2成。

台積5071萬 比前年少2成

統計平均每位董事酬金前10高的公司依序為中信金、國巨、富邦金、凱基金（2883）、台積電、元大金（2885）、大立光（3008）、台新金（2887）、和泰車（2207）、台中銀（2812），其中金融業就占了6家。

此外，上市公司有173家去年虧損、但仍發董事酬金（不含兼任員工薪酬）的肥貓公司，而國喬（1312）、友達（2409）、宏達電（2498）為董事酬金前三高公司。國喬去年虧損15.6億元，平均每位董事酬金為441萬元；友達去年虧損30.6億元，平均每位董事酬金為379萬元；宏達電去年虧損34.1億元，平均每位董事酬金也有379萬元。

台塑去年虧損 仍有197萬

去年罕見出現虧損的台塑（1301），去年董事總酬金仍達2529萬元，平均每位董事酬金約197萬元；台塑解釋，主要因去年股東會改選，董事席次由15席縮減為12席，故每位董事平均酬金較前年高。

至於上櫃公司部分，從合併報表來看，以無塵室機電廠聖暉*（5536）平均每位董事酬金（不含兼任員工薪酬）達1691萬元最高，其次則是遊戲廠鈊象（3293）的1542萬元、第三名則是元大期貨（6023）的1491萬元，加上康和證（6016）的1075萬元，上櫃共4家公司破千萬。

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