台積二奈米擴產 日聚逾萬人 高雄廠變超級大工地

台積電高雄二奈米大幅擴產，供應鏈估計目前每天廠區齊聚超過一萬人，出現罕見「超級大工地」。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕美商晶片大廠超微（AMD）執行長蘇姿丰來台，拜會台積電董事長魏哲家之外，還透露新一代處理器已投產台積電二奈米製程。因客戶對二奈米需求暴增，台積電正大幅擴產，未來生產大本營高雄廠正快馬加鞭趕工擴產，供應鏈估計目前每天廠區齊聚超過一萬人，出現罕見「超級大工地」，此景況估計將持續多年。

年底月產能上看萬片

位於楠梓園區的台積電高雄二奈米大幅擴產，除了日前舉行第二廠（P2）上樑儀式的擴產典禮外，第一廠（P1）裝機可說絡繹不絕，第三廠（P3）開始施工中。現場供應商估計，台積電高雄廠目前蓋廠工地每天約達四○○○多人，國內外設備裝機人員也有五五○○人左右，加上二奈米進入試產階段，北中南廠區調派工程師與生產線員工前往高雄廠已近二○○○人，估計高雄廠每天齊聚超過一萬人。

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台積電之前宣布加碼投資美國千億美元，先進製程在台灣投資擴產腳步仍未停歇，維持熱絡景象；其中，位於高雄第一座廠，Ａ區展開試產，Ｂ區正在設備裝機。供應鏈預估，到今年底第一座廠月產能將上看一萬片。

供應鏈商指出，台積電預計在高雄蓋五座晶圓廠，甚至可能加碼到六座，投資擴產將持續多年，預期高雄罕見「超級大工地」景象將持續多年，「光每天吃一萬多個便當」，就可想像帶動消費商機的可觀。

台積電二奈米首度採奈米片架構，竹科與高雄南北投資設廠，預計下半年量產，此先進製程獨步全球，熱門AI相關晶片幾乎都下單由台積電生產。台積電董事長魏哲家年初透露，二奈米設計定案的客戶數比三奈米多，顯見二奈米製程受青睞程度相當高。

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