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台美資安合作 NIST框架2.0繁中版落地

2025/04/16 05:30

美國在台協會處長谷立言昨出席台灣資安大會宣布，「NIST資安框架二．○」繁體中文版即將在台發布。（記者張嘉明攝）美國在台協會處長谷立言昨出席台灣資安大會宣布，「NIST資安框架二．○」繁體中文版即將在台發布。（記者張嘉明攝）

〔記者徐子苓／台北報導〕二○二五台灣資安大會昨登場，美國在台協會（AIT）處長谷立言（Raymond Greene）宣布，在與台灣經濟部標檢局、美國國家標準與技術研究院（NIST）的合作下，「NIST資安框架二．○」繁體中文版即將在台發布。

「NIST資安框架」由NIST所提出，透過系統性的標準，協助企業檢視自身資安防禦的不足，包含五個項目：辨識、保護、偵測、應變、復原，而二．○則新增一個項目：治理。

谷立言鼓勵各個組織採用 強化台灣資安領域最佳實踐

谷立言強調，資安不再只是資訊科技的問題，也是國家安全與經濟安全的關鍵，在當今這個網路高度連結的世界中，經濟、基礎建設、甚至民主制度，都越來越依賴數位韌性。

谷立言說，美國與台灣在這一關鍵領域建立合作夥伴關係至關重要。AIT的核心目標之一，就是支持台灣的安全、韌性與連結性，而資安正是這三大目標的基礎；美國與台灣並肩合作，推動一個安全、具韌性且互聯的數位環境，進而支持在重塑關鍵供應鏈、整合國防工業基礎、深化美台科技合作等更廣泛的努力。

他並宣布，在台灣標準檢驗局、NIST的合作下，AIT已完成「NIST資安框架二．○」繁體中文版的翻譯工作，並即將發布，將進一步強化台灣在資安領域的最佳實踐，他鼓勵各個組織採用，有助於美台資安風險管理策略的整合。

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