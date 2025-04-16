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政府網站日均遭二四○萬次駭客侵擾 賴總統︰鼓勵資安新創、擴大國產化

2025/04/16 05:30

賴清德總統（右2）昨在國安會秘書長吳釗燮（右3）等人陪同下，出席「2025台灣資安大會」，並到「台灣資安館」進行點燈啟動。（記者張嘉明攝）賴清德總統（右2）昨在國安會秘書長吳釗燮（右3）等人陪同下，出席「2025台灣資安大會」，並到「台灣資安館」進行點燈啟動。（記者張嘉明攝）

〔記者徐子苓／台北報導〕一年一度的資安盛會「台灣資安大會」昨登場，聚集全球超過兩萬名產官學界的資安專家，在演講與展覽中，共同討論資安挑戰。繼資安署喊出要推動本土資安產業後，總統賴清德也在會中提到，政府將持續推動國產自主研發的資安產品和服務，也會鼓勵投資資安新創。

台灣資安大會 全球逾兩萬名專家齊聚

這是賴總統連續第四年出席資安大會，展現對台灣資安產業的支持。他在開幕典禮致詞表示，台灣身處第一島鏈關鍵防線，不僅面對中國軍事武力的威脅，在網路世界也站在全球資安風險的最前線，去年政府每天平均遭受侵擾高達二四○萬次。

賴總統指出，過去這幾個月，台灣接連發生遭到勒索軟體CrazyHunter攻擊的事件，攻擊目標包括醫院、學校、上市櫃公司，檢警單位已偵破是中國駭客所為，顯示台灣遭到網路駭客侵擾的情形越來越嚴峻。

總統說，他去年上任後，總統府成立「全社會防衛韌性委員會」，邀請民間組織和專家共同參與，希望持續強化關鍵基礎設施，包含電信、運輸及金融的網路安全，讓台灣成為資安堅韌之島，並進一步發展資安產業。

賴總統上個月也提出十七項國安因應策略，其中在資安部分，要求主管機關應採取積極有效作為，防止惡意攻擊者透過網路、應用程式、AI等工具危害台灣資安環境。上週總統府也公布「國家資通安全戰略二○二五」，根據此戰略訂定四年期的「國家資安發展方案」，包含三個目標：強化全社會資安防禦韌性、豐富資安產業生態系、構築新興科技防禦技術。

賴總統表示，數發部正在修訂「資安法」，希望藉由制度面及法制面雙管齊下，確保百工百業信賴的共同基礎、資安防護越來越好。面對無所不在的資安挑戰，需要不斷強化應變能力和管理機制，政府會持續推動國產自主研發資安產品和服務，也會鼓勵投資資安新創，協助各行各業提升資安防護韌性。

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