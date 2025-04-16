晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

超微蘇姿丰：台灣供應鏈非常重要

2025/04/16 05:30

超微董事長暨執行長蘇姿丰特別來台與台灣供應鏈夥伴商討對策，因應川普關稅政策帶來的衝擊。（中央社）超微董事長暨執行長蘇姿丰特別來台與台灣供應鏈夥伴商討對策，因應川普關稅政策帶來的衝擊。（中央社）

宴請台灣供應鏈 商討因應川普關稅對策

〔記者卓怡君／台北報導〕美國總統川普揮舞關稅大刀，在全球供應鏈混亂之際，超微（AMD）董事長暨執行長蘇姿丰特別來台與台灣供應鏈夥伴商討對策。蘇姿丰表示，前晚抵台後已與台積電董座魏哲家會面，雙方合作打造業界首款採用台積電二奈米HPC（高速運算）產品，並成為台積電亞利桑那州晶圓廠的首位HPC客戶；對超微而言，台灣是非常重要供應鏈，超微亦擴大美國產能，美國相當仰賴台灣供應鏈生態系。

台積二奈米HPC 超微成首位客戶

川普祭出關稅戰要求製造回流美國，蘇姿丰強調，現在有很多事情需要考量，正在仔細監測關稅情況，超微身為美國公司，美國製造是首要優先事項，超微在全球擁有眾多客戶與非常強大的供應鏈合作夥伴，將與所有合作夥伴一起應對這些不確定性。

她說，現在供應鏈情勢變化非常動態，未來有必要在所有地方都有供應鏈，超微將與供應鏈夥伴一同合作，進行風險管理，超微也擴大美國產能，台灣是非常重要的供應鏈，從超微的角度來看，台灣很重要、美國也是。

半導體關稅 積極與美國政府溝通

蘇姿丰昨晚宴請台灣供應鏈，她表示，將與供應鏈討論長期策略與短期因應措施，一起應對市場變化與挑戰；針對半導體晶片關稅，超微一直積極與美國政府保持溝通，也和客戶討論，每個政府都有其政策，因半導體供應鏈非常複雜，涉及許多不同的部分，將繼續就整體製造與研發策略進行討論。

昨晚參與超微晚宴的科技大老包括仁寶董事長陳瑞聰、神通董事長苗豐強、台達電董事長鄭平、和碩共同執行長鄭光志、英業達總經理蔡枝安、緯創總經理林建勳、群聯執行長潘健成等人。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財