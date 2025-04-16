超微蘇姿丰：台灣供應鏈非常重要

超微董事長暨執行長蘇姿丰特別來台與台灣供應鏈夥伴商討對策，因應川普關稅政策帶來的衝擊。（中央社）

宴請台灣供應鏈 商討因應川普關稅對策

〔記者卓怡君／台北報導〕美國總統川普揮舞關稅大刀，在全球供應鏈混亂之際，超微（AMD）董事長暨執行長蘇姿丰特別來台與台灣供應鏈夥伴商討對策。蘇姿丰表示，前晚抵台後已與台積電董座魏哲家會面，雙方合作打造業界首款採用台積電二奈米HPC（高速運算）產品，並成為台積電亞利桑那州晶圓廠的首位HPC客戶；對超微而言，台灣是非常重要供應鏈，超微亦擴大美國產能，美國相當仰賴台灣供應鏈生態系。

台積二奈米HPC 超微成首位客戶

川普祭出關稅戰要求製造回流美國，蘇姿丰強調，現在有很多事情需要考量，正在仔細監測關稅情況，超微身為美國公司，美國製造是首要優先事項，超微在全球擁有眾多客戶與非常強大的供應鏈合作夥伴，將與所有合作夥伴一起應對這些不確定性。

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她說，現在供應鏈情勢變化非常動態，未來有必要在所有地方都有供應鏈，超微將與供應鏈夥伴一同合作，進行風險管理，超微也擴大美國產能，台灣是非常重要的供應鏈，從超微的角度來看，台灣很重要、美國也是。

半導體關稅 積極與美國政府溝通

蘇姿丰昨晚宴請台灣供應鏈，她表示，將與供應鏈討論長期策略與短期因應措施，一起應對市場變化與挑戰；針對半導體晶片關稅，超微一直積極與美國政府保持溝通，也和客戶討論，每個政府都有其政策，因半導體供應鏈非常複雜，涉及許多不同的部分，將繼續就整體製造與研發策略進行討論。

昨晚參與超微晚宴的科技大老包括仁寶董事長陳瑞聰、神通董事長苗豐強、台達電董事長鄭平、和碩共同執行長鄭光志、英業達總經理蔡枝安、緯創總經理林建勳、群聯執行長潘健成等人。

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