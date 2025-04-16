防中貨洗產地 海關強化3防線4措施

為防堵中貨「洗產地」，財政部採事前預防、事中嚴查及事後嚴罰三道防線。 （記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕為防堵中國貨品透過台灣洗產地，財政部表示，採事前預防、事中嚴查及事後嚴罰三道防線，並規劃四項精進措施，由各關區成立強化違規轉運查核小組，監控出口美國貨物數量有無異常波動，鎖定高風險廠商執行強查行動，每週至少查核一次。

立法院財政委員會今邀相關部會就中貨傾銷及洗產地問題進行專題報告。財政部報告指出，採三道防線防堵中貨洗產地，包括：事前預防，輸美貨物若屬美國對中國加徵反傾銷稅（如自行車）或特別關稅（如工具機）高風險貨物，須檢附輸出許可證或原產地證明；事中嚴查，對輸美貨物篩選可疑目標，確認是否違規轉運；事後嚴罰，未依規定標示產地或標示不實，最高處三百萬元罰鍰或禁止一年輸出入。

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財政部並規劃四項精進措施，包括：各關成立強化違規轉運查核小組，監控出口美國貨物數量有無異常波動，鎖定高風險廠商強查，每週至少查核一次；精進風險分析資料庫，運用經濟部回饋裁處案件資料，分析相關違規態樣，納入風險分析資料庫，透過大數據鎖定可疑廠商及貨品；擴大宣導商民遵守相關規定，避免觸法；鼓勵檢舉不法，全民協力打擊不肖廠商。

對於中貨低價傾銷，報告指出，我國現行採取反傾銷措施產品共十件，其中八件為中國產品，且目前正對中國進口啤酒及特定熱軋扁軋鋼品進行反傾銷調查。財政部表示，近十年共接獲對中國產品新申請課徵反傾銷稅案六件，其中四件已課徵反傾銷稅，另兩件調查中，顯示業者對中國產品提出反傾銷調查申請，可獲得相關救濟保障。

另，因應美國對等關稅，汽車關稅及貨物稅是否調降？財政部表示，目前已對電動車、中古車及老舊大型車提供汰舊換新減免貨物稅，國產及進口車均適用，是否調降汽車貨物稅，尚待與產業主管機關審慎評估。此外，我國汽車進口以日本、歐洲居多，因應美國對等關稅問題，是否調降汽車關稅，須配合整體產業政策及視台美談判結果而定。

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