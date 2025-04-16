卓揆：爭取最有利時間 續與美對談

行政院長卓榮泰昨強調，政府已備妥策略方案，爭取最有利我方的時間與美方進行下一波對談。（記者陳逸寬攝）

〔記者陳政宇、林欣漢、謝君臨、劉宛琳／台北報導〕美國暫緩對等關稅九十天，台灣經貿談判團隊與美方已展開談判。行政院長卓榮泰昨強調，政府秉持國家最高利益及維持產業國際競爭力原則，已備妥策略方案，爭取最有利我方的時間與美方進行下一波對談，盼達到雙方貿易平衡、並有助台灣產業安定，盼國人多給予耐心和時間。

立法院會昨繼續進行施政總質詢，朝野立委聚焦關稅談判議題。民進黨立委陳秀寳質詢時關切，各國受到對等關稅政策影響，槍口都一致對外，但台灣的在野黨卻槍口對內，造成談判團隊極大壓力。卓榮泰坦言，政府的難處在於，基於談判的慣例及雙方默契，沒有辦法全部說出；目前談判的主要內容，除了對等關稅、非關稅貿易障礙及出口管制外，還包括違規轉運、洗產地、反傾銷等。

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卓揆強調，違規轉運一定要徹底解決，台灣不能成為世界貿易秩序重建過程中的破口，會讓產業在國際上失去信任度，在國內的產業失去安定；事前一定要做好更多預防工作，事中要嚴格查察進來台灣的產品，事後發現不法一定要嚴懲，這三道防線將全面要求各主管部會有效執行。

國民黨立委涂權吉詢問，Facebook、Google、Netflix去年在台灣收入高達新台幣一百多億元，能否將美方的數位服務貿易順差當成談判籌碼？卓揆回應，服務產業面向非常廣、項目也很多，台美在這部分呈現不穩定數字，財政部有做過類似評估，目前未列入談判。經濟部長郭智輝也說，這不在關稅範圍之內。

國民黨立委洪孟楷質詢指稱，日本首相要親自去談判且不排除報復性關稅，我國的談判會比日本好還差？卓揆反酸，「如果當年我們不是被排除或是主動退出聯合國，我也會努力現在打給川普總統」。

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