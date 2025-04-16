貿易、科技全面圍中 美促盟友選邊站

美國聯邦通訊委員會（FCC）主席卡爾要求歐盟在美國和中國的衛星通訊技術之間做選擇。（彭博資料照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國與中國近來不只大打貿易戰，科技戰也持續升級，華府已大動作敦促歐盟等盟友與北京保持距離。美國聯邦通訊委員會（FCC）主席卡爾（Brendan Carr）要求歐盟在美國和中國的衛星通訊技術之間做選擇；愛爾蘭政府密件也透露，華府將尋求歐盟在貿易問題上在美國和中國之間選邊站。

近來歐盟和部分歐洲國家正在考量美國總統川普的顧問、億萬富豪馬斯克旗下SpaceX所屬的通訊衛星服務「星鏈」，是否為可靠的合作夥伴，尤其在華府揚言關閉星鏈於烏克蘭的服務後。

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卡爾接受英國「金融時報」訪問表示，西方民主盟友需要專注於真正長期的恐懼之物，那就是中共的崛起；他指出，「遺憾的是，政治似乎在影響長期的決策，如果你們（歐洲）擔心星鏈，只想等待中共的版本，你們就真得擔心了。」

歐洲衛星通訊服務供應商Eutelsat和SES近來股價飆漲，主要因為歐盟執委會表示，布魯塞爾應資助烏克蘭軍方取用由歐盟商用通訊衛星提供的服務；但產業專家警告，歐洲並無可靠衛星通訊服務供應商能與星鏈競爭。

卡爾認為歐洲夾在美中之間，並警告與中共關聯國家的人工智慧（AI）和衛星通訊等技術，事實上與民主陣營國家存在著極大分歧，「如果歐洲擁有自己的衛星群，那當然是越多越好；但關鍵的問題是，我認為歐洲夾在美國和中國之間，現在是時候做出選擇了。」

另《愛爾蘭時報》報導，愛爾蘭副總理兼外長哈里斯（Simon Harris）上週在華府會晤美國商務部長盧特尼克，據事後哈里斯分發給資深官員的簡報，美國將尋求迫使歐盟在貿易問題上在美中之間選邊站。

愛爾蘭資深官員認為，美國的整體戰略是與中國脫鉤，任何希望與美國達成貿易協議的國家，也必須與北京保持距離。

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