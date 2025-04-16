美中互加關稅 龔明鑫︰台可掌握2商機

行政院秘書長龔明鑫昨出席勤業眾信聯合會計師事務所、台灣玉山科技協會等舉辦的「企業生態系統與聯盟論壇」。（記者方韋傑攝）

美農產跌價、中產品空缺 台灣調整策略因應

〔記者方韋傑、李文馨、林欣漢／台北報導〕美中掀起新一波貿易戰，相互加徵超高額關稅。行政院秘書長龔明鑫昨出席勤業眾信聯合會計師事務所、台灣玉山科技協會等舉辦的「企業生態系統與聯盟論壇」致詞時指出，從台灣產業鏈過去八年展現出的韌性來看，有信心能夠應對這波挑戰，特別是中國產品空出的市場份額，以及美國農產品跌價，都會是台灣的機會。

龔明鑫分析，依照產業現階段的各種跡象來看，若美中之間的貿易問題沒有解決，雙方進出口貿易一定會大量衰退，原先中國賣去美國的商品無法出口，就會在市場上出現很大的空缺；相對地，美國賣到中國的黃豆、玉米、小麥，也不排除遭中方減少購買量或乾脆不進口。

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他認為，單就承平時期來看，市場上不太可能會出現額外的利益，但以目前美中貿易對峙的情況，雖然讓台灣遭遇挑戰，但同時也產生新的契機，「就看我們怎麼樣去掌握」；總而言之，變局尚未完全塵埃落定，在我國政府攜手產業界努力之下，大致上還是朝著正面的方向走，「我個人是滿有信心的」。

經長︰半導體加徵關稅 儘量與美溝通

至於美國擬對半導體等產品展開新一輪國家安全貿易調查，經濟部長郭智輝昨赴立院備詢時受訪表示，政府有模擬可能加徵的關稅，會盡量與美方溝通，替台灣業者爭取公平且具競爭力的關稅。

對未來十年公部門對美採購估可達二千億美元，立委質詢是否以天然氣為主？郭智輝答詢指出，採購項目包括能源、科技及其他產品，經濟部是將這十年間的國內需求，提供談判小組參考；他另指出，二千億美元不是經濟部估算出來的數字，而是他站在過去的經驗，認為可能這樣的數字，是值得美國參考的。

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