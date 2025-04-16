晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

汽車關稅有望調整 晶片藥品調查加速

2025/04/16 05:30

川普十四日在白宮表示，考慮對進口汽車二十五％關稅政策進行調整，以讓車廠有更多時間調整供應鏈。（路透資料照）川普十四日在白宮表示，考慮對進口汽車二十五％關稅政策進行調整，以讓車廠有更多時間調整供應鏈。（路透資料照）

貝森特︰關稅談判進度會很快 傳英澳日韓、印度先上桌

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國總統川普十四日在白宮表示，考慮對進口汽車二十五％關稅政策進行調整；但美國「聯邦公報」十四日另發布文件顯示，川普政府正在對進口藥品和半導體展開調查，理由是美國過度依賴外國生產藥品與晶片，恐對國家安全構成威脅。

這份文件發布後，將展開為期二十一天的公開意見徵詢期。川普政府是根據一九六二年通過的「貿易擴張法」第二三二條，於四月一日起展開這項調查，調查需要在啟動的第二七○天完成；但川普和其他官員已經暗示，調查可能會加速進行。

川普長期以來批評外國製藥品和晶片可能威脅國家安全，揚言要徵收進口關稅，以恢復美國對這些產品的製造。但徵收關稅也可能衝擊供應鏈和提高進口價格，尤其對進口晶片徵收關稅，也可能打擊全球年逾六千億美元的相關晶片銷售。

部分公司關稅有彈性

川普十三日搭乘空軍一號返回華府途中曾對記者指出，會在接下來一週宣布新的半導體關稅措施，但針對半導體產業的若干公司，「將有彈性處理空間」。

此外，川普十四日在白宮表示，考慮對進口汽車二十五％關稅政策進行調整，以讓車廠有更多時間調整供應鏈，轉向美國本土製造。這番發言導致全球汽車股股價大漲。

川普指出：「我正考慮對汽車公司提供一些協助，但他們還需要一點時間，因為他們準備把生產移回美國。」

而在川普九日宣布延後實施對等關稅九十天後，台灣和以色列被列為第一批談判對象，並已進行第一階段會談。美國財長貝森特十四日在接受「彭博電視」訪問時證實，上週又與越南洽談了，十六日將與日本、下週則是南韓，進度會很快，並說儘管美中互祭高關稅威脅，但兩國在某個時間點將達成重大協議。

此外，「華爾街日報」引述知情人士透露，貝森特將英國、澳洲、南韓、印度和日本列為優先進行對等關稅談判的國家，而他已經開始與這些國家的官員進行接洽。

白宮經濟顧問哈塞特透露，已有十幾國提出非常誘人的貿易協議，同時也強調美國百分之百不會發生經濟衰退。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財