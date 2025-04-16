汽車關稅有望調整 晶片藥品調查加速

川普十四日在白宮表示，考慮對進口汽車二十五％關稅政策進行調整，以讓車廠有更多時間調整供應鏈。（路透資料照）

貝森特︰關稅談判進度會很快 傳英澳日韓、印度先上桌

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國總統川普十四日在白宮表示，考慮對進口汽車二十五％關稅政策進行調整；但美國「聯邦公報」十四日另發布文件顯示，川普政府正在對進口藥品和半導體展開調查，理由是美國過度依賴外國生產藥品與晶片，恐對國家安全構成威脅。

這份文件發布後，將展開為期二十一天的公開意見徵詢期。川普政府是根據一九六二年通過的「貿易擴張法」第二三二條，於四月一日起展開這項調查，調查需要在啟動的第二七○天完成；但川普和其他官員已經暗示，調查可能會加速進行。

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川普長期以來批評外國製藥品和晶片可能威脅國家安全，揚言要徵收進口關稅，以恢復美國對這些產品的製造。但徵收關稅也可能衝擊供應鏈和提高進口價格，尤其對進口晶片徵收關稅，也可能打擊全球年逾六千億美元的相關晶片銷售。

部分公司關稅有彈性

川普十三日搭乘空軍一號返回華府途中曾對記者指出，會在接下來一週宣布新的半導體關稅措施，但針對半導體產業的若干公司，「將有彈性處理空間」。

此外，川普十四日在白宮表示，考慮對進口汽車二十五％關稅政策進行調整，以讓車廠有更多時間調整供應鏈，轉向美國本土製造。這番發言導致全球汽車股股價大漲。

川普指出：「我正考慮對汽車公司提供一些協助，但他們還需要一點時間，因為他們準備把生產移回美國。」

而在川普九日宣布延後實施對等關稅九十天後，台灣和以色列被列為第一批談判對象，並已進行第一階段會談。美國財長貝森特十四日在接受「彭博電視」訪問時證實，上週又與越南洽談了，十六日將與日本、下週則是南韓，進度會很快，並說儘管美中互祭高關稅威脅，但兩國在某個時間點將達成重大協議。

此外，「華爾街日報」引述知情人士透露，貝森特將英國、澳洲、南韓、印度和日本列為優先進行對等關稅談判的國家，而他已經開始與這些國家的官員進行接洽。

白宮經濟顧問哈塞特透露，已有十幾國提出非常誘人的貿易協議，同時也強調美國百分之百不會發生經濟衰退。

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