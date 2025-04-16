聚焦超高齡轉型契機 星展基金會探索解方

星展基金會於集團六大核心市場同步啟動「星展基金會卓越影響力論壇」；國發會副主委彭立沛（左四）、星展銀行（台灣）總經理黃思翰（左五）、新加坡星展基金會董事魏洪英（左六）、前副總統陳建仁（左七）等共同出席。（星展銀行提供）

〔記者高嘉和／台北報導〕台灣今年正式邁入「超高齡社會」，面對人口結構迅速變遷帶來的多重挑戰，星展基金會於集團六大核心市場同步啟動「星展基金會卓越影響力論壇（DBS Foundation Impact Beyond Dialogue）」，積極回應高齡化議題與社會需求，同時串聯社會各界，致力尋找創新解決方案，期望有效提升銀髮族的生活品質，改善其醫療照護與營養狀況，消弭社交孤立，並推動跨世代職場共融，將高齡人口視為促進社會發展的重要動能、而非挑戰。

星展銀行（台灣）十五日舉辦「星展基金會卓越影響力論壇」，以「超高齡時代的轉型契機：翻轉心態×創新解方×韌性未來」為主軸，匯聚政府代表、企業領袖、社會創業者與社區夥伴，從多元視角探討如何將超高齡挑戰轉化為驅動社會進步的契機。

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星展銀行（台灣）總經理黃思翰表示，當高齡化已成現實，企業應主動轉變心態，由被動因應走向前瞻創新，發揮正向影響力，攜手社會「做好事、成就更好的未來（Doing Well by Doing Good）」。

星展基金會董事暨星展銀行集團推廣策略暨傳訊處負責人魏洪英說，面對超高齡社會所帶來的深層變革，關鍵在於思維轉型，不僅應關注高齡族群，更須致力打造世代共融、和諧共處的社會；星展基金會將持續投入資源，攜手生態圈夥伴推動跨世代理解、完善無障礙設施、促進職場包容，並鼓勵民眾及早展開財務與退休規劃，期盼號召公部門、企業與大眾共同參與，催化整體社會生態系統的正向轉型。

首場座談以「翻轉心態，擁抱變局」為主軸，與談人包括前副總統暨中央研究院特聘研究員陳建仁、魏洪英，及弘道老人福利基金會執行長李若綺，深入剖析如何在風險中尋找轉機，擁抱超高齡化所帶來的新契機。

第二場座談聚焦「以社會創新打造韌性未來」，由埔里基督教醫院顧問周傳久主持，邀請到好好園館創辦人紀金山、智齡科技創辦人兼執行長康仕仲、一○四高年級事業群總經理吳麗雪，分享創新行動如何形塑更具韌性的社會。

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