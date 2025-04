聚焦超高齡轉型契機 星展基金會探索解方

星展基金會於集團六大核心市場同步啟動「星展基金會卓越影響力論壇」;國發會副主委彭立沛(左四)、星展銀行(台灣)總經理黃思翰(左五)、新加坡星展基金會董事魏洪英(左六)、前副總統陳建仁(左七)等共同出席。(星展銀行提供)

〔記者高嘉和/台北報導〕台灣今年正式邁入「超高齡社會」,面對人口結構迅速變遷帶來的多重挑戰,星展基金會於集團六大核心市場同步啟動「星展基金會卓越影響力論壇(DBS Foundation Impact Beyond Dialogue)」,積極回應高齡化議題與社會需求,同時串聯社會各界,致力尋找創新解決方案,期望有效提升銀髮族的生活品質,改善其醫療照護與營養狀況,消弭社交孤立,並推動跨世代職場共融,將高齡人口視為促進社會發展的重要動能、而非挑戰。

星展銀行(台灣)十五日舉辦「星展基金會卓越影響力論壇」,以「超高齡時代的轉型契機:翻轉心態×創新解方×韌性未來」為主軸,匯聚政府代表、企業領袖、社會創業者與社區夥伴,從多元視角探討如何將超高齡挑戰轉化為驅動社會進步的契機。

請繼續往下閱讀...

星展銀行(台灣)總經理黃思翰表示,當高齡化已成現實,企業應主動轉變心態,由被動因應走向前瞻創新,發揮正向影響力,攜手社會「做好事、成就更好的未來(Doing Well by Doing Good)」。

星展基金會董事暨星展銀行集團推廣策略暨傳訊處負責人魏洪英說,面對超高齡社會所帶來的深層變革,關鍵在於思維轉型,不僅應關注高齡族群,更須致力打造世代共融、和諧共處的社會;星展基金會將持續投入資源,攜手生態圈夥伴推動跨世代理解、完善無障礙設施、促進職場包容,並鼓勵民眾及早展開財務與退休規劃,期盼號召公部門、企業與大眾共同參與,催化整體社會生態系統的正向轉型。

首場座談以「翻轉心態,擁抱變局」為主軸,與談人包括前副總統暨中央研究院特聘研究員陳建仁、魏洪英,及弘道老人福利基金會執行長李若綺,深入剖析如何在風險中尋找轉機,擁抱超高齡化所帶來的新契機。

第二場座談聚焦「以社會創新打造韌性未來」,由埔里基督教醫院顧問周傳久主持,邀請到好好園館創辦人紀金山、智齡科技創辦人兼執行長康仕仲、一○四高年級事業群總經理吳麗雪,分享創新行動如何形塑更具韌性的社會。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法