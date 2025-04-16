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雙北買老宅意願逾3成 「古都」台南16％最低

2025/04/16 05:30

根據房仲業調查，六都加新竹縣市，願意買30年以上老公寓比率，台北市、新北市各約30％、32％。（資料照）根據房仲業調查，六都加新竹縣市，願意買30年以上老公寓比率，台北市、新北市各約30％、32％。（資料照）

〔記者徐義平／台北報導〕老屋占比高，且與新屋價差明顯，讓部分購屋預算有限的民眾，選擇入手三十年以上的老宅。根據房仲業調查，六都加新竹縣市，願意買三十年以上老公寓比率最低的是「古都」台南市、僅十六％，台北市、新北市各約三十％、三十二％，是少數買老宅意願逾三成的都會區。

坪數實在總價低 老公寓受青睞

根據永慶房產集團最新民調，對於逾三十年老公寓的購屋意願，台中市、台南市分別僅約十七％、十六％，桃園市、新竹縣市及高雄市各約二十二％、二十五％及二十三％；永慶房屋業管部協理陳賜傑指出，雙北市因房價負擔相對沉重，有較高比率受訪者願意買屋齡高、總價低的老公寓。

另據內政部最新統計，去年第四季屋齡五年內的房屋稅籍住宅約僅六十四．七七萬宅、占比約六．九一％，其中一年內新宅更僅二十一．九五萬宅。房產業者指出，成屋市場現況為三十年老宅占比五十五％，一年內新宅僅占二．三五％，相當於每四十二．五宅才有一宅是新屋。

房市專家何世昌指出，就算近二年全國新屋完工數量達十餘年高峰，但因總住宅存量基數不斷上升，新屋占比仍遭壓縮；而雙北市老公寓坪數實在、稅賦低，且成交單價、總價偏低，吸引不少首購族。但近幾年裝潢成本高漲，三十坪全室裝潢動輒要價二百萬元，買老宅需先細算裝潢成本，以免不敷支出。

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