98%老人在宅養老 75%居無電梯住宅

在宅養老者中高達74.81％是居住無電梯住宅，包括公寓、透天厝等。（資料照）

去年Q4統計 7成、逾655萬宅在921地震前興建 耐震堪虞

〔記者徐義平／台北報導〕根據國立屏東科技大學最新發布「台灣高齡者友善住宅現況探討成果報告書」，二○二二年在宅養老的老人比率高達九十七．九一％，僅二．○九％是住在養老機構；而在宅養老者中高達七十四．八一％是居住無電梯住宅，包括公寓、透天厝等。

再對比房屋稅籍住宅屋齡現況，根據內政部不動產資訊平台最新發布，去年第四季房屋稅籍住宅九三三．七九萬宅，其中屋齡三十年以上達五一五．三五萬宅、占比逾五十五％，超過二十五年未達三十年有一三九．七四萬宅、占比近十五％；即高達七成住宅是二十六年前、九二一地震前已存在，不僅有耐震能力不足的疑慮，多數也未裝設無障礙設施。

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整合不易 老屋難活化

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛表示，近幾年房市大好，建商多轉往重劃區、房價低基期區擴張，而老屋整合、重建曠日廢時，造成龐大既存老屋無法順利活化。

六都在九二一前的既存住宅，均為五十萬宅起跳，新北市最多、達一一八．八六萬宅；占比則以台北市最高、約七十九．九一％，相當於每一．二五宅就有一宅是九二一大地震前就存在。

專家︰重建效率不佳

先處理危及公安建物

房市專家何世昌指出，一九八○至一九九○年期間興建房屋數量龐大，導致目前逾三十年老屋占比居高不下，與其追求老屋重建效率，不如先聚焦處理危及公共安全的建物。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，政府積極透過都更與危老方式加速老舊住宅改建，的確有初步成效，仍以產權單純案件的速度較快，北市還有很多改善空間，但非老宅就等於有立即危險，民眾也沒必要過度驚慌。

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