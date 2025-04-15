書劍集》美國公債可以是武器？

●歐陽書劍

關稅戰激烈開打，美中纏鬥不休。每次的美、中經濟衝突，建議中國拋售美國公債的主張總是甚囂塵上，從現實面看，不只傷人害己，也占不了多大便宜，這樣的策略並不現實。

二○二四年底美國國債超過三十五兆美元，根據美國財政部的資料，其中各類債券餘額有二十八兆多美元。截至二○二五年一月止，由外國持有的美國公債共有八．五兆美元左右，其中由外國官方持有者約三．八兆美元。

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日本是美國聯邦政府的最大國外債主，目前金額約有一．一兆美元，但日本已多次聲明不會拋售美債；美國政府的第二大債主中國，其官、民共同持有美國政府債券七千六百億美元左右，占美國國債的比例約二．一％，占美國政府發行的債券二．七％。

美中關稅衝突日盛，其他國家則都在與美國進行經貿、關稅談判，在目前的情況下，不僅日本，包括台灣在內等其他國家，都沒有拋售美債的可能。中國若無法「團進團出」，卻硬要以美債為籌碼，也失去了時機。

因連年貿易巨額順差，中國在二○○八年超越日本，成為美國的最大債權國，二○一三年中國持有美國政府債券一度超過一．三兆美元，占所有外國美債持有人的二十三％，而當年美國國債僅有約二十三兆美元，發行的債券更少，當時中國可以說是舉足輕重的債權人。

雖然順差繼續積累，可是在美國總統川普二○一七年一月首度擔任總統前，中國就開始有意的減持美國政府債券，將資產重新配置在其他地方，約在二○一六年九月，日本重新成為美國最大債權人，其後與中國互有領先。只是二○二○年之後，日本持有的美國公債就一直是首位。中國當然可以突然拋售美債，但影響相對有限，而且要承擔賤售的損失與後續效應。

雖然全球金融海嘯因美國次貸危機而擴大，但因避險需求強勁，初期國際資金仍湧向美債，三十年期美國政府公債價格一路走高到二○○九年初。現在看來，隨著川普製造的關稅不確定，而使美債有一時的激烈震盪，但其他安全資產似也不易尋找。

美國債務若持續擴大，可能難以支撐？政府負債占國內生產毛額（GDP）比例最高的日本，二○二四年年底總債務一千三百多兆日圓，是其GDP的二倍多，債信評比仍非常良好，因主要為國內持有。美國公債的外國持有人不少，但是均為美元計價，雖然可能因信心不足而影響價格，但在技術上來說，也幾乎沒有倒債的可能。

敵對國有拋售美債的主張，美國也有「賴債」的聲音，然而美國公債殖利率還是許多金融商的定價基礎，對金融市場的直接與間接衝擊恐無法估計；主動違約？也是有點「超現實」的主張。

倒債的人很痛苦，被倒債的人可能更不好過。美債似乎可以是武器，但是是誰的武器呢？美國當然害怕公債違約或是殖利率升高，可是其他國家、企業，甚至是投資人，不怕嗎？

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