財經青紅燈》先吃撐90天後餓死

所有經濟學家、股市分析師都在臆測川普在撥什麼算盤，但川普善變的性格，根本不知道他想玩多久，而這一切只是一個開端，川普任期還有3年多。（路透）

■陳永吉

美國總統川普自從4月初宣告各國的對等關稅稅率後，全球市場一陣兵荒馬亂，緊接著政策一週數變，沒有人知道川普究竟想幹什麼，所有經濟學家、股市分析師都在臆測川普在撥什麼算盤，但川普善變的性格，根本不知道他想玩多久，而這一切只是一個開端，川普任期還有3年多。

川普對等關稅攪亂全球貿易市場一池春水，原本在4月初宣布後，許多已下訂單的廠商要求生產商暫停出貨，或者雙方協商分攤關稅等，沒想到川普政策髮夾彎，給了人道走廊90天，關稅只有10%，所以原本暫停生產的訂單或者打算轉移生產陣地的訂單，瞬間活了過來，甚至國內廠商被急單打爆電話，要求趕班出貨。

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所以接下來的7、80天，不管是要直接出貨或間接出貨美國的廠商，恐怕得三班制加大生產量能，美國客戶現在會擴大庫存量體，備貨可能達一年左右，因此可以預期，接下來上市櫃公司的營收第二季肯定淡季不淡，其實從3月營收就已經看到許多公司超乎預期，就是客戶擔心關稅而提早拉貨。

因此4、5、6這三個月的上市櫃公司營收，許多肯定會好到爆表，但投資人不能太高興，這是「寅吃卯糧」，提早把未來一年的業績入帳，「90天吃到撐死，但接下來會餓死」。

不過也不是所有上市櫃公司接下來90天會撐死，因為中國跟美國雙邊貿易幾乎停滯，兩國原本要賣給對方的貨品，恐怕在市場傾倒而出，美國會賣出石油、穀物等，中國更多產能過剩的產品會傾銷到東南亞，所以未來幾個月，市場還會有很大的變化，如果投資人持股比重過高，而手中持股近期因趕工業績大好，應該適時降低持股，因為要跟川普比氣長，多點現金才是王道！

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