首季EPS0.457元 陽信銀奪最佳客戶推薦大獎

陽信銀行在財富管理領域再創佳績，榮獲2025年財訊財富管理大獎「本國銀行最佳客戶推薦大獎」。（資料照）

〔記者高嘉和／台北報導〕依據陽信銀行自結獲利資料，今（114）年首季稅前淨利達17.3億元，稅前每股盈餘為0.457元，3月單月稅前淨利達5.66億元。在授信品質方面，3月底逾放比為0.06%、備抵呆帳覆蓋率1848.2%，仍維持優質水準。截至首季底，陽信銀行累積總資產為7696億元，淨值達514億元，較去年同期分別上升6.99%及10.61%，營運規模穩健成長。

穩健經營 深耕財富管理

陽信銀行在財富管理領域再創佳績，榮獲2025年財訊財富管理大獎「本國銀行最佳客戶推薦大獎」。此項殊榮肯定了陽信銀行在財富管理服務上的卓越表現，並彰顯其持續提升服務品質，為客戶創造價值的努力。陽信銀行始終秉持穩健的風險控管、前瞻的投資策略與專業的顧客服務，深耕財富管理市場。透過強大的在地化經營策略，該行致力於為客戶量身打造符合需求的理財方案，確保資產穩定增值並兼顧風險管理，獲得市場高度肯定。

請繼續往下閱讀...

力挺中小企 穩定資金動能

面對美國加徵關稅所帶來的外貿壓力，以及全球經濟動盪引發的高度不確定性，台灣中小企業營運挑戰日益嚴峻。為持續響應政府政策，陽信銀行積極運用中小企業信用保證基金機制，提供優惠授信條件，協助中小、微型企業取得穩定營運與轉型升級所需資金。陽信銀行表示，未來將持續結合政策資源與在地金融優勢，成為中小企業穩健發展的堅實後盾。

自然人美元定存 年息4.5%優惠

陽信銀行積極拓展外幣業務，即日起推出美元優惠定存利率專案。不限新資金者可承作3個月期美元定存，享年利率4.55%；另自然人以外幣新資金承作1年期美元定存，可享年利率4.5%，為目前國內銀行1年期美元定存最高利率，總承作額度為1億美元，額滿為止，詳情請洽陽信銀行官網。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法