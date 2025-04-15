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盤勢分析》台積電法說會 左右台股未來

2025/04/15 05:30

外幣匯率行情表（4/14）外幣匯率行情表（4/14）

美國暫緩課徵銷美筆電、智慧手機等電子產品關稅，但美國川普總統卻預告未來一週會再發布半導體關稅，對市場澆了一盆冷水。由於關稅政策反覆不定，台股昨日開高走低，一度大漲近500點，重回2萬點之上，但台積電（2330）股價開盤一度站上903元，但半小時後翻黑，收在昨日最低點865元，使得加權指數終場下跌15.68點，收在19513.09點，10日線與2萬點得而復失，成交量4749.47億元。

投顧主管表示，由於台股大盤趨勢已經彎曲向下，因此，應保守看待。（資料照）投顧主管表示，由於台股大盤趨勢已經彎曲向下，因此，應保守看待。（資料照）

三大法人昨合計賣超270.2億元，其中外資賣超186億元、投信買超48.3億元、自營商賣超132.5億元；外資台指期淨空單小增335口，累積外資期貨淨空單約2.38萬口。

三大法人進出金額及資券餘額（4/14）三大法人進出金額及資券餘額（4/14）

台新投顧副總黃文清分析，關稅訊息萬變，昨日台股開高，走勢卻是相對弱，目前指數持續整理，等待進一步訊息，接下來半導體課稅情況將影響整個盤勢未來反彈的幅度跟空間，現階段指數跌深反彈，需等待好消息出來，才有機會擴大漲幅。

外資及中資買賣超張數排行（4/14）外資及中資買賣超張數排行（4/14）

統一證券指出，美國海關於週末公告豁免多數電子終端產品的關稅，但川普仍預計揭露更多關於半導體關稅的資訊，供應鏈保持高度警戒，本週台積電法說會也將決定台股未來的方向。現階段融資餘額逐漸回到健康水位，上市櫃公司陸續實施庫藏股，短線偏樂觀看待台股，反彈挑戰重回2萬點，但因美國關稅政策談判及美中貿易戰存在不確定性，需保有一定比例現金彈性。（記者卓怡君）

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