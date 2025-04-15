晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

黑松3箭齊發 迎第2個百年

2025/04/15 05:30

黑松食品昨天舉辦「100週年感恩活動」，黑松董事長張斌堂（中）表示，將以飲料產品創新、擴展酒類事業及強化保健產品研發3支箭，轉動黑松，迎接第2個百年。（記者楊雅民攝）黑松食品昨天舉辦「100週年感恩活動」，黑松董事長張斌堂（中）表示，將以飲料產品創新、擴展酒類事業及強化保健產品研發3支箭，轉動黑松，迎接第2個百年。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕以黑松汽水在台灣站穩百年的黑松食品（1234）昨天舉辦「100週年感恩活動」，黑松董事長張斌堂表示，將以飲料產品創新、擴展酒類事業及強化保健產品研發3支箭，轉動黑松，迎接第二個百年。

飲料創新、壯大酒類代理、發展保健事業

張斌堂表示，近15年來，黑松走過飲料高峰，逐步拓展酒類品牌代理領域，成功建立營運的第二成長曲線。從核心本業出發，壯大酒類代理版圖並發展保健事業，為企業營收挹注強大動能，合併營收從10年前的64億元，至今已突破百億元大關，未來將持續貼近市場趨勢，提供符合消費者需求及創新體驗的健康產品。

對等關稅對內銷市場影響 還需要觀察

張斌堂說，面對美國啟動對等關稅，市場充滿不確定性，對內銷市場影響還需要觀察，但股市波動性大，消費信心一定會受到衝擊，所有的公司都面臨一樣的問題。

黑松食品是在1925年4月14日由黑松創辦人張文杞和張有盛兄弟創立，由於張文杞在台北後火車站鄭州路賣水糕的隔壁正好經營汽水工廠，激起他跨入汽水製造的興趣。

1924年，一家日本人經營的彈珠汽水工廠有意出讓，張文杞趕緊向7位堂兄弟籌資，以1萬9000日圓合夥買下其生產設備，並成立進馨商會，隔年便在台北市長安西路開始生產第一瓶汽水。

現在唾手可得的汽水，在1960年代以前可是奢侈品，一瓶2元的黑松汽水，要花勞工一天三分之一的薪水。

1956年黑松引進第一套自動化汽水生產設備，汽水變成大眾化飲料，1960至1970年代是黑松最風光年代，當時蓋汽水工廠的速度幾乎趕不上汽水銷售成長的速度，黑松的成長，見證了台灣經濟發展史。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財