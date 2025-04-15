黑松3箭齊發 迎第2個百年

黑松食品昨天舉辦「100週年感恩活動」，黑松董事長張斌堂（中）表示，將以飲料產品創新、擴展酒類事業及強化保健產品研發3支箭，轉動黑松，迎接第2個百年。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕以黑松汽水在台灣站穩百年的黑松食品（1234）昨天舉辦「100週年感恩活動」，黑松董事長張斌堂表示，將以飲料產品創新、擴展酒類事業及強化保健產品研發3支箭，轉動黑松，迎接第二個百年。

飲料創新、壯大酒類代理、發展保健事業

張斌堂表示，近15年來，黑松走過飲料高峰，逐步拓展酒類品牌代理領域，成功建立營運的第二成長曲線。從核心本業出發，壯大酒類代理版圖並發展保健事業，為企業營收挹注強大動能，合併營收從10年前的64億元，至今已突破百億元大關，未來將持續貼近市場趨勢，提供符合消費者需求及創新體驗的健康產品。

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對等關稅對內銷市場影響 還需要觀察

張斌堂說，面對美國啟動對等關稅，市場充滿不確定性，對內銷市場影響還需要觀察，但股市波動性大，消費信心一定會受到衝擊，所有的公司都面臨一樣的問題。

黑松食品是在1925年4月14日由黑松創辦人張文杞和張有盛兄弟創立，由於張文杞在台北後火車站鄭州路賣水糕的隔壁正好經營汽水工廠，激起他跨入汽水製造的興趣。

1924年，一家日本人經營的彈珠汽水工廠有意出讓，張文杞趕緊向7位堂兄弟籌資，以1萬9000日圓合夥買下其生產設備，並成立進馨商會，隔年便在台北市長安西路開始生產第一瓶汽水。

現在唾手可得的汽水，在1960年代以前可是奢侈品，一瓶2元的黑松汽水，要花勞工一天三分之一的薪水。

1956年黑松引進第一套自動化汽水生產設備，汽水變成大眾化飲料，1960至1970年代是黑松最風光年代，當時蓋汽水工廠的速度幾乎趕不上汽水銷售成長的速度，黑松的成長，見證了台灣經濟發展史。

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