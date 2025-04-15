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關稅戰 鋼鐵心 中鋼5月盤價平盤開出

2025/04/15 05:30

因應美國新關稅政策，中鋼五月份月盤產品以平盤開出。（記者洪臣宏攝）因應美國新關稅政策，中鋼五月份月盤產品以平盤開出。（記者洪臣宏攝）

〔記者方韋傑、洪臣宏／綜合報導〕中鋼（2002）有鑑於美國關稅政策仍具不確定性，部分下游用戶尚持觀望態度，為穩定市場信心，5月的月盤產品以平盤開出，同時續推多元配套方案以協助用戶爭取訂單，也將不斷關注政策發展，協助下游用鋼產業機動因應，最大程度地減輕美國關稅新政未明下、對下游產業造成的衝擊。

穩定市場信心 協助用戶爭取訂單

中鋼指出，由於美國對等關稅政策的稅率遠高於市場預期，引發金融市場劇烈波動，衝擊供應鏈運作與經濟成長動能，雖然多國已獲暫緩實施90天，但市場仍對後市發展存有疑慮。台灣方面，主計總處原預估今年經濟成長率達3.14%，倘若對等關稅確實執行，初估我國經濟成長率將降低約0.5至1.5個百分點。

中鋼觀察歐美鋼鐵市況，在美方豁免鋼鋁產品課徵對等關稅下，鋼材關稅仍維持25%，而美國熱軋鋼捲出廠行情持穩，價格落在每公噸1000美元（約新台幣3.25萬元）以上，歐洲鋼廠ArcelorMittal本月上旬則宣布熱軋鋼捲漲價，每公噸上調20歐元（約新台幣740元）。

在原料方面，中鋼分析，國際鐵礦砂價格目前約為每公噸95美元至100美元，煉焦煤價格則在175美元至185美元之間震盪。中國寶鋼5月平板類產品已開出平盤，越南台塑河靜熱軋新盤則是每公噸調漲3美元至5美元，顯示亞洲鋼價維持平穩。

 豐興本週鋼筋開跌盤

鋼筋廠豐興（2015）指出，由於國際廢鋼價格下跌，中鋼鋼材、小胚鋼也相對跌價，加上新台幣升值、進口原料成本相對走低，以及國內下游鋼筋客戶觀望氣氛仍然濃厚，本週廢鋼收購價每公噸下調200元，鋼筋基價每公噸下跌300元，型鋼牌價與上週持平。

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