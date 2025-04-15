輝達︰攜手台積、鴻海在美打造超級AI工廠

輝達昨晚在其美國官網發布新聞稿，表示公司正與台積電、鴻海、緯創等夥伴合作，首次在美國設計、建造能夠全面生產旗下AI超級電腦的工廠。（輝達提供）

預估總值高達16兆

〔記者方韋傑／台北報導〕美系AI運算晶片巨擘輝達（NVIDIA）昨晚在其美國官網發布新聞稿，表示公司正與台積電、鴻海、緯創等夥伴合作，首次在美國設計、建造能夠全面生產旗下AI超級電腦的工廠；輝達表示，預計將在美國打造總值五千億美元（約十六兆台幣）的AI基礎設施。

輝達指出，正在德州興建超級電腦製造廠，合作夥伴分別是在休士頓設廠的鴻海，以及在達拉斯有產能的緯創，兩家業者各自的工廠預計在未來十二至十五個月內開始量產；此外，目前旗下Blackwell晶片已在亞利桑那州鳳凰城的台積電晶圓代工廠開始量產，啟用超過一○○萬平方英尺的製造空間，目的是為了在德州打造AI超級電腦。

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輝達表示，AI晶片與超級電腦的供應鏈極為複雜，須仰賴最先進的製造、封裝、組裝與測試技術。除台廠外，公司也攜手美國半導體封裝與測試供應商艾克爾國際科技（Amkor）及與矽品合作，未來四年內計畫透過與台積電、鴻海、緯創及美國本土夥伴，在當地打造總值高達五千億美元的AI基礎設施。

輝達指出，此次推出的AI超級電腦是新型資料中心的核心，專為AI處理而建，被稱為「AI工廠」，是支撐新興AI產業的基礎設施。預期未來數年內，輝達將與供應鏈建造數十座「千兆瓦等級的AI工廠」，在美國生產晶片與超級電腦。

輝達預估，相關工作可望在美國創造數十萬個工作機會，並在未來數十年帶動數兆美元的經濟活動。「全球AI基礎設施的引擎，正首次於美國打造。」輝達創辦人暨執行長黃仁勳表示，在美國加入製造業布局，「有助我們更好地滿足AI晶片與超級電腦不斷攀升的驚人需求，強化供應鏈並提升韌性」。

輝達後續將運用先進的AI、機器人與數位分身（digital twin）技術，設計與營運相關基礎設施，包括透過自家的Omniverse平台創建工廠的數位分身，並以Isaac GR00T平台建構自動化生產的機器人。

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