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關稅風暴下 超微蘇姿丰訪台供應鏈

2025/04/15 05:30

超微（AMD）董事長暨執行長蘇姿丰將於今日出席台大椰林講座發表演說，演講題目為「AMD轉型AI領導者」。（路透資料照）超微（AMD）董事長暨執行長蘇姿丰將於今日出席台大椰林講座發表演說，演講題目為「AMD轉型AI領導者」。（路透資料照）

〔記者卓怡君／台北報導〕全球深陷關稅風暴之際，超微（AMD）董事長暨執行長蘇姿丰將於今日出席台大椰林講座發表演說，演講題目為「AMD轉型AI領導者」。據了解，今晚蘇姿丰將在台北文華東方酒店宴請重要客戶與主要供應商，由於對等關稅衝擊巨大，如何因應關稅與供應鏈調整，勢必成為席間討論焦點。

AI趨勢推動科技快速發展，全球科技大廠卯足全力發展，AMD積極搶攻AI晶片市場，企圖與輝達一較高下。不過，美國總統川普不斷揮舞關稅大刀，且關稅政策一變再變，難以預測，目前各科技大廠與供應鏈手足無措，陷入有史以來最混亂局面。

超微努力追趕輝達，推出多款針對資料中心的AI晶片，其中MI300X系列AI晶片已獲得亞馬遜、Meta等大型企業採用。

蘇姿丰在今年二月財報會議中重申對AI發展的信心，認為AI將使超微走上長期快速成長的軌道，看好今年營收與每股盈餘的成長將達到兩位數百分比，同時樂觀看待中國AI新創公司DeepSeek的興起與AI發展可為超微創造前所未有的成長機會。

不過，超微並未提供今年AI相關營收的預測，也引發市場擔心資料中心對AI的投資可能放緩，如今又新增川普的關稅風暴，為未來增添更多變數。

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