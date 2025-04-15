關稅緩衝期爆急單 業者籲穩運價

立法院經濟委員會昨邀集經濟部等中央部會到台中和業者座談，立委楊瓊瓔（右三起）、立法院副院長江啟臣、立委何欣純、麥玉珍等人都出席。（記者陳建志攝）

〔記者陳建志／台中報導〕立法院經濟委員會昨天邀集經濟部等中央部會官員到台中和業者座談，聽取政府在九十天關稅緩衝期的應變措施。業者憂心此次關稅影響是全面性的，不僅是美國，希望能多照顧小型、微型工廠；並指出九十天關稅緩衝期，許多業者從訂單暫停，變成急單湧入，希望船運、航運價格能維持穩定，讓業者能順利出貨，國外參展補助也能提高。

座談中，立委何欣純希望朝野儘速通過八八○億補助案，政府也能趕快公布確切補助方案；立委楊瓊瓔呼籲政府和美國談判時，一定要保障台灣產業，其中豬肉標示產地一定不能退讓；立法院副院長江啟臣則希望紓困能成立單一窗口，且加強傳統產業和半導體的結合。

請繼續往下閱讀...

台灣工具機暨零組件工業同業公會常務監事林松益表示，希望政府能多補助機械業，而不是只重視半導體，希望在九十天關稅緩衝期，船運、航運價格要穩定，否則若業者趕工將機台設備組裝好了，卻因為沒有船運、航運無法運送出去，等於是做白工，希望政府能審慎因應；也有業者針對這段時間的海運運費，希望政府能成立應變小組。

三鋒機器工業公司總經理郭璦玫則表示，這次是全世界的關稅戰，影響很大，不只美國市場，包括越南、歐洲訂單都暫停，客戶都說要等關稅戰明朗再下單，對於出口廠商影響非常大，擔心關稅戰若沒停下來，會有停滯性通膨，將出現經濟蕭條。目前有感受到政府幫助廠商的誠意，產業界願意全力配合政府從危機中蛻變；郭指出，若有小型、微型工廠因此收起來，將會造成產業界斷鏈，這是非常可惜的，希望政府能多照顧。

另有業者表示，台灣的產業鏈都是中小型，因為補助少，業者沒有申請意願，希望針對採購國產設備補助能提高；此外，中國廠商在國外參展，政府補助常達場地、裝潢費用的一半，但台灣廠商在國外參展拚訂單，政府補助卻只有五萬元，希望未來能提高；也有業者呼籲注意產品洗產地的狀況。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法