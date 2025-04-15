遠離中國 台鏈佈局新南向制霸

美中關稅戰引發全球關注，台灣電子供應鏈已於週末假期算出各項中國輸美產品的綜合稅率。（彭博資料照）

關稅豁免期 東南亞等輸美稅率0～10％ 中國上看165％

〔記者方韋傑／台北報導〕美國海關與邊境保護局上週五發布公告說明，根據總統川普的行政命令，更新中國等貿易對象的「對等關稅」政策。對此，台灣電子供應鏈趕在週末假期算出各項輸美產品的綜合稅率，結果顯示，除台灣外，從東南亞與印度出口產品也最具效益。

台灣電子供應鏈對美輸出商品主要包含消費性電子、筆電、平板、智慧穿戴、網通、伺服器與其他零組件等。美國國際商品統一分類制度，針對不同產品入境應徵或應退關稅進行量化管理編碼，除中國外，美國其他貿易夥伴獲得九十天的貿易談判期，目前可暫時免除對等關稅。

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由於中國對美國採取報復性關稅，川普決定在既有關稅基礎上加徵一二五％關稅，合計率達一四五％。根據台灣顯卡、筆電、伺服器等大廠試算，計入美國三○一條款、緊急經濟權力法、對等關稅後，從中國供應美國的智慧型手錶、手機主板等小型消費性電子綜合稅率飆逾一五○％，伺服器機櫃更超過一六五％。

相關試算顯示，從中國向美國輸入印刷電路板、傳輸線等零組件所徵收的關稅金額，也都超過產品本身價值的一倍以上，而筆電、平板等成品或半成品，綜合稅率普遍落在二成至四成；相對之下，從台灣、越南、印度對美國出口所有的電子產品與伺服器，在關稅豁免期間綜合稅率為零至一成。

台灣電子業者指出，自美中貿易戰開打、區域製造盛行以來，中國製電子產品輸美總量逐年下降，包括蘋果都傳出今年要完全以印度製造做為美國市場的供應主力，儘管蘋果不可能直接承認，但不難看出台廠過去幾年的海外佈局只會更加受到重視。

對等關稅 中國電子產品輸美續下滑

供應鏈觀察，對於國際品牌廠而言，美國市場的營收比重約二至三成，在新一波對等關稅實施下，預期紅色供應鏈對美影響力將繼續下滑，且牽涉到機敏資訊的產品，在全球的市占率可能持續受到稀釋，大幅降低電子產品對於「中國製造」的依賴度。

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