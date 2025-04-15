晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

關稅戰重組供應鏈 研調3主軸發展

2025/04/15 05:30

關稅戰重組市場、供應鏈關稅戰重組市場、供應鏈

移出中國、移入美國及中國自產

〔記者洪友芳／新竹報導〕美中關稅大戰持續，研調機構DIGITIMES指出，在美國施壓各國及美中關稅戰的情境下，未來全球供應鏈將沿著「移出中國」、「移入美國」及「中國自產」三主軸發展。

DIGITIMES認為，台灣及亞洲國家可能要有心理準備，上週五美國宣布的關稅豁免並不能鬆一口氣，預期半導體與電子產品接下來仍將迎來高關稅，再透過高關稅及與各國貿易談判，把半導體、電子產品供應鏈轉移到美國去。

DIGITIMES指出，未來全球市場將區分為「美國市場」、「中國市場」及非美非中的「其他市場」三大區塊，美國市場以美墨及低關稅國家生產為主，且必須盡量「去中化」。

DIGITIMES表示，中國市場以中國自產為主，且須盡量「去美化」；「其他市場」以非美國的低成本生產國為主，且包含繼續利用中國的供應鏈。三個供應鏈體系同步運作，方能因應美國關稅壁壘及美中關稅戰下的世界新格局。

3個供應鏈同步運作

才能因應世界新格局

就「移出中國」而言，DIGITIMES副總經理黃逸平分析，其他亞洲國家的關稅再高都比中國低，愈早轉移受害愈輕；但新評估與設置生產據點緩不濟急，業者勢必就既有非中國生產基地進行轉移，台灣、越南、泰國、馬來西亞或印度，將先轉先贏，未來隨各國關稅底定後，再擇低關稅地區擴大投資。

此外，就「移入美國」來看，勢必擴大且加速在美、墨的生產布局，短期內重點是在美國設置生產據點或拉貨至墨西哥廠投產，且讓投產產品符合美墨加協定（USMCA）免稅規範。

就「中國自產」來說，黃逸平表示，不論美國政府的高關稅與科技管制，或中國政府的自給目標，都勢必走向「China for China-中國市場、中國自產」，若欲經營中國市場，就必須在地生產且採購在地零組件為主。

對中國政府來說，半導體尤其是被「卡脖子」的關鍵所在，他認為，強化半導體產業鏈研發，取得AI晶片、高頻寬記憶體（HBM）、電動車及自駕車晶片、二八奈米與七奈米關鍵節點製程設備與材料突破，中國勢必加速進行。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財