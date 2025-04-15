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接見英駐台代表包瓊郁 卓揆：盼英助台加入CPTPP

2025/04/15 05:30

英國在台辦事處代表包瓊郁（左），昨拜會行政院長卓榮泰。（記者陳逸寬攝）英國在台辦事處代表包瓊郁（左），昨拜會行政院長卓榮泰。（記者陳逸寬攝）

包瓊郁：台英關係具戰略意義

〔記者鍾麗華／台北報導〕英國在台辦事處代表包瓊郁昨拜會行政院長卓榮泰，包瓊郁表示，台英關係是現代且具有戰略意義的夥伴關係，建立在共同利益、價值觀與互相尊重上，她相信台英還有許多合作空間。卓揆則希望英國持續協助台灣加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），共同打造以價值為核心的先進產業供應鏈。

包瓊郁去年八月來台灣學習中文，她昨以中文致詞表示，台英關係持續成長，在共享民主價值和經濟貿易的共同利益上，持續深化。她認同賴清德總統的五大信賴產業，英國也有六大主要產業，她將在數位科技、先進製造業、金融服務業和潔淨能源方面全力支持台英夥伴關係，台英可在社會韌性、資安、電信安全等方面相互學習。

卓揆指出，台英二○二三年簽署貿易夥伴關係協議（ETP），更是歐洲國家首度與台灣建立的貿易架構，雙方聚焦投資數位貿易、能源、淨零碳排等三大議題深化合作。

卓揆表示，英國去年正式加入CPTPP，台灣做為全球產業供應鏈重要的一員，希望為CPTPP帶來更多經濟整合的效益，而台灣符合CPTPP的高標準，目前所欠缺就是全體成員國的共識，希望英國能協助台灣加入，打造以價值為核心的先進產業供應鏈，守護共同的國際經貿秩序，確保以自由為根本的全球繁榮發展。

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