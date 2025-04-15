協助中小企業升級轉型 賴：要扶持更多「螞蟻雄兵」

賴清德總統昨表示，在對中小企業的支持上，政府不只要栽培「獨角獸」，更要扶持更多「螞蟻雄兵」，讓台灣產業升級轉型，經濟穩健發展。（中央社）

〔記者陳昀／台北報導〕賴清德總統昨表示，台美第一階段談判順利，我方將在確保國家利益的前提，以及保障產業發展的目標下，持續與美國談判；在對中小企業的支持上，政府不只要栽培「獨角獸」，更要扶持更多「螞蟻雄兵」，讓台灣產業升級轉型，經濟穩健發展。

與美持續談判 將確保國家利益與產業發展

賴清德昨接見國立台北科技大學經營管理系、工業工程與管理系及資訊與財金管理系等三系所友會，有關台美談判事宜，賴清德表示，台美第一階段談判過程順利，我們會持續在確保國家利益的前提，以及保障產業發展的目標下，與美國進行談判，希望利用此次挑戰化為台灣的機會，推動「台灣加一」，也就是台灣加美國的新布局。

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賴清德表示，為協助台灣企業布局全球，政府積極與友盟國家簽訂投資保障協定，協助企業界到友盟國家布局，也積極與友盟國家洽簽雙邊經貿備忘錄或協定，像是與美國洽簽「台美廿一世紀貿易倡議」，並分別與加拿大、澳洲、英國簽訂相關經貿合作倡議，就是希望台灣可以爭取加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），透過多邊解決貿易障礙問題，讓台灣產品行銷全世界。

據轉述，與會校友來自金融、科技、傳產、中小微型企業等領域，除了關切台美關稅談判進度之外，也向總統表達，中小企業期待在銀行利率和利息部分提升補助，並關心人才培育、攬才留才問題。賴總統強調，從他在行政院長任內，就要求公民營銀行要方便中小微型企業取得資金，同時信保基金也持續增加保證成數，目的就是要減輕中小企業負擔，行政院九大面向方案當中也提出具體金融支持。

據轉述，賴清德會中談及政府以提供資金、資源、法規鬆綁等政策鼓勵新創，並舉例說，石斑魚養殖不一定從魚卵一路養到成魚，有些業者專門生產魚卵、有些則是養到幾斤後再出售，說明「分工模式」的重要性，政府的目標不只是栽培「獨角獸」，而是要扶持更多的「螞蟻雄兵」，讓台灣產業升級轉型、經濟更穩健發展。

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