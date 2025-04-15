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關稅戰升級 衝擊中國兩千萬人就業

2025/04/15 05:30

不斷升級的美中貿易戰，預料將使中國經濟成長前景變得黯淡，就業市場更趨疲軟。（歐新社）不斷升級的美中貿易戰，預料將使中國經濟成長前景變得黯淡，就業市場更趨疲軟。（歐新社）

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國總統川普對中國祭出一系列關稅措施，中國製造商為趕在美國最新關稅生效前緊急出貨，使得三月出口激增，但不斷升級的美中貿易戰，預料將使中國經濟成長前景變得黯淡，就業市場更趨疲軟，將削弱中國與美國競爭時所需的韌性。

中國三月以美元計價出口年增十二．四％，高於市場預估的四．四％，顯示製造商急著在美國最新關稅生效前緊急出貨，進口則年減四．三％。彭博報導，川普上任以來對中國進口商品徵收的關稅達一四五％，可能切斷中國進入美國市場的管道。

高盛預估，中國多達兩千萬人（占勞動人口約三％）可能受到對美國出口猛降影響，而美中經濟全面脫鉤，將使已經因大規模減薪和裁員而疲軟的中國就業市場陷入混亂。

總部位於巴黎的QuantCube Technology追蹤中國兩千多家公司網路招聘訊息並統計，過去兩個月職缺數較去年同期下降三十％。長江商學院三月對主要私人企業的民調顯示，未來招聘計畫指數跌至六個月以來最低，三月中國非製造業採購經理人指數（PMI）的就業分項指標也下降。

中國刺激消費 就業疲軟恐成障礙

就業市場長期疲軟是刺激消費的一大障礙，而刺激消費是北京當局在面對長期房地產危機，以及美國高額關稅極限施壓下，力圖扭轉局面的首要任務。中國人社部部長王曉萍坦承，受國內外情勢挑戰，今年就業市場面臨壓力。

彭博經濟研究預估，中國對美國出口中斷，將使其GDP（國內生產毛額）面臨下降三個百分點的風險；高盛將中國今年GDP成長預估由四．五％砍至四％。

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