防堵中貨傾銷 歐盟擬設邊境配額

法國財政部長隆巴爾日前受訪表示，中國低價商品已「淹沒」歐洲，將致力推動歐盟設定邊境配額，以保護歐洲市場。（法新社）

法國財長：正透過分析貨物流動密切監控

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國總統川普對中國進口商品徵收一四五％關稅，恐致無法銷美商品向各國傾銷，歐洲恐成重要目的地。法國財政部長隆巴爾（Eric Lombard）日前受訪表示，中國低價商品已「淹沒」歐洲，正在透過分析貨物流動來密切監控，以防堵中國商品進一步湧入，將致力推動歐盟設定邊境配額，以保護歐洲市場。

中國低價商品已「淹沒」歐洲

隆巴爾週六接受《法蘭西西部報》（Quest-France）訪問，談及川普九日宣布暫緩實施對等關稅時表示，這顯示「與川普政府有談判的空間」，並認為美國大幅提高關稅，主要後果是美國經濟成長放緩和通膨再現，美國不得不在某個時候調整策略，「我很驚喜川普如此迅速地改變主意」。

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不過，隆巴爾指出，不應高呼勝利，美國只是暫緩部分已宣布的措施，仍維持歐洲所有銷美商品十％的關稅，對進口鋼鐵和汽車徵收廿五％關稅也保持不變，「我們只是面對比較不那麼糟糕的消息」，這就是歐洲必須繼續施壓的原因。

至於美國對中國的態度愈發強硬，可能產生什麼後果？隆巴爾表示，中國無法銷美的商品很可能試圖轉銷歐洲市場，「我們正在透過分析貨物流動來密切監控，希望能阻止任何來自中國的商品湧入」，法國也將推動歐盟執委會啟動保障條款，透過在邊境設定配額來保護歐洲市場。

隆巴爾週六稍晚接受法國BFM電視台訪問時再度提到，每晚都有六百架裝滿中國貨的大型飛機飛往歐洲，以低成本的貨物淹沒歐洲，這也對歐洲企業造成問題。他強調：「不能讓中國產品逃過增值稅，以及歐洲品質、製造和安全等規範。」

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