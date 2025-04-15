不公平貿易 川普點名中國最惡劣

美國總統川普週日表示，會在未來一週宣布新的半導體關稅措施；圖為位於中國上海的蘋果商店。（彭博）

一週內宣布新半導體關稅措施 「將有彈性處理空間」

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國十一日將智慧手機、電腦和晶片等電子產品列入對等關稅豁免清單，CNBC報導，針對許多中國電子產品徵收的一四五％關稅，有部分或全部將於未來幾週取消。不過，川普總統週日在自家社群平台「真實社群」發文澄清，並未宣布任何「關稅豁免」，堅稱「沒有人能從不公平的貿易逆差中脫身」，更點名中國「對待美國最惡劣」。

川普提到：「針對其他國家對美國施加的不公平貿易逆差和非貨幣型關稅壁壘，沒有人能從中脫身，目前為止對我們最惡劣的中國更是不能！週五（十一日）並未宣布任何關稅豁免，這些產品仍須繳納因芬太尼問題而徵收的現行廿％關稅，只是被歸入不同的關稅類別。」

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川普說，美國政府正在檢討半導體和電子產品供應鏈，這是即將進行的國家安全關稅調查一環，此事所揭示的是，「我們必須在美國製造產品，我們不會被其他國挾持，特別像是中國這樣敵對的貿易國，它會竭盡全力不尊重美國人民」。

商務部長：電子產品豁免關稅是暫時的

美國商務部長盧特尼克週日稍早暗示，電子產品豁免關稅政策是暫時性的，對這些產品另課新關稅即將實施，可能就在一、兩個月內。

川普週日搭乘空軍一號返回華府途中也對記者指出，會在接下來一週宣布新的半導體關稅措施，但針對半導體產業的若干公司，「將有彈性處理空間」。

川普和盧特尼克的說法再度升高美國關稅政策的不確定性，並惹毛許多國會議員和商界人士。民主黨聯邦參議員布克（Cory Booker）表示，川普現在有信譽危機，「人們已經不知道是否能相信他」。

Northman Trader創辦人亨瑞奇（Sven Henrich）在Ｘ平台發文痛批川普政府處理關稅問題的方式，指「美股今年漲幅最大的一天，將是盧特尼克被開除之日，我建議政府弄清楚是誰在控制訊息，因為它每天都在改變，在這種朝令夕改情況下，美國企業無法計畫或投資」。

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