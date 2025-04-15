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台積按計畫時程推進 美國第3座廠整地

2025/04/15 05:30

台積電美國廠建廠時程加速推進中，第三座廠最近也開始整地。（彭博）台積電美國廠建廠時程加速推進中，第三座廠最近也開始整地。（彭博）

〔記者洪友芳／新竹報導〕儘管美國總統川普關稅政策存在變數，台積電美國廠建廠時程加速推進中，第一座漸增加投片量，第二座廠剛蓋好，即將啟動施作廠務工程，第三座廠最近也開始整地。

台積電不對外揭露建廠詳細進度，但供應鏈廠商指出，台積電美國廠第一座廠自去年底投片量產四奈米後，每季投片產能將逐漸增加，今年底目標達兩萬片以上，客戶包括蘋果、輝達等美商；相較台灣晶圓廠量產情況，服務台積電美國廠的供應商以「辛苦」描述在地生產製造景況。

第2座廠建物剛蓋好 無塵室發包

供應商透露，台積電美國廠第二座廠建築物剛蓋好，已發包無塵室等廠務系統工程，即將啟動施作，須等工程完成後才會移入機台設備；第三座廠最近開始整地，估計今年中或下半年可進入動土建廠階段。業界認為，經過第一座廠四年施工學習曲線後，台積電第二、三座廠建廠速度較快，試量產時程是否會較計畫提早，有待觀察。

先進封裝廠是否先蓋 供應鏈關注

台積電美國廠位於亞利桑那州，內部編為晶圓二十一廠，建廠總面積達一千一百英畝（約四四五公頃），超過竹科逾一半面積，繼三座晶圓廠後，是否先蓋先進封裝廠，供應鏈也相當關注。台灣投資建廠不受美國影響，持續按計畫進行中。

台積電上月宣布加碼投資美國一千億美元，包括將增加三座晶圓廠、兩座先進封裝廠及一座研發中心。台積電預計十七日召開線上法說會，美國關稅對全球產業景氣與公司營運的影響、AI市場需求、與英特爾合資成立公司等議題，勢必成為外資法人關切的焦點。

川普預告將在未來一週宣布半導體關稅細節，台積電昨遭外資賣超一．二五萬張，九○○元關卡得而復失，終場翻黑收八六五元，下跌二十四元，但小資族仍青睞零股交易，成交股數與金額皆居台股之冠。

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