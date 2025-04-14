〈財經週報-財經焦點〉中信銀攜手五大地檢署 啟動可疑帳戶通報機制

中信銀行分別與士林地檢署、臺北地檢署、新北地檢署、臺中地檢署及橋頭地檢署正式啟動「可疑金融帳戶通報機制」，攜手建構橫跨北、中、南的防詐守護網，守護民眾財產安全。（中信銀行提供）

記者高嘉和／台北報導

打擊詐騙犯罪，中國信託商業銀行4月8日至11日，分別與臺北地方檢察署、新北地方檢察署、士林地方檢察署、臺中地方檢察署及橋頭地方檢察署等五大地檢署正式啟動「可疑金融帳戶通報機制」，攜手建構橫跨北、中、南的防詐守護網，透過五大地檢署回饋偵辦案件時獲悉的風險關聯態樣，精進中國信託銀行的防詐監控機制，從源頭阻斷詐騙金流，守護民眾財產安全。

共同見證「可疑金融帳戶通報機制」啟動，高檢署檢察長張斗輝表示，結合公權力和金融機構的影響力可發揮更強大的作用，中信銀行與檢方合作以來，成效卓越，十分感謝中信銀行拋磚引玉，率先展現企業社會責任。

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中信銀行副董事長詹庭禎、總經理楊銘祥特別感謝五大地檢署對於中信銀行科技防詐能力的信任，前年與橋頭地檢署、高雄地檢署以及臺南地檢署共同建立「異常帳戶預警通報機制」，首開金融機構與檢察機關合作，遇有疑似詐欺事件時，地檢署、刑事警察大隊及中信銀行三方即相互串聯共同攔阻詐騙案件。

去年則與臺北地檢署、新北地檢署以及高檢署共同啟動「雷霆專案」分析人頭帳戶可疑表徵，識別出九大風險異常態樣，管制潛在風險關聯帳戶，有效提升中信銀行防詐監控機制，並建置「檢銀打詐平臺」，加速與檢調單位的資訊共享與應變能力，協助提升檢察機關案件偵辦速度，共同維護公平正義。

「可疑金融帳戶通報機制」透過即時資訊共享與風險預警機制，強化金融機構與檢察機關的協作效率，有效提升可疑帳戶攔阻與通報速度，達到從源頭打擊詐騙犯罪並保護民眾資產安全的目標。

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