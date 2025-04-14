〈財經週報-投資觀點〉善用權證投資降低關稅貿易戰中的操作風險

川普推出新關稅政策，導致台股創歷史最大跌幅，善用權證投資，降低關稅貿易戰中的操作風險。（路透）

■章冠頤

美國總統川普（Donald Trump）於4月2日根據國際緊急經濟權力法（IEEPA），以國安為由宣布進入國家緊急狀態發布對等關稅行政命令，將對所有輸入美國的產品徵收10%的「基準關稅」，同時對部分國家徵收更高的「對等關稅」，其中對台灣課徵的稅率高達32％，造成臺灣股市連日重挫，波動度大幅上升。

目前中國與歐盟陸續提出反制策略，台灣與部分國家則是採取溝通談判策略；未來川普政府可能針對特定產業，包含半導體、木材、藥品、銅等醞釀加稅，預期對等關稅課徵後，股市利空出盡可能言之過早。後續有待美國與歐、中、墨、加等國進入談判階段，達成協議，降低關稅課徵，才有利於股市反彈。短期股市弱勢，隨著關稅變本加厲，不確定性提高，股市將持續震盪，台股仍有破底風險；資金可能將持續流向公債、黃金、日圓、高股息商品等避險性資產。

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關稅戰影響股市 權證商品多空皆宜

權證商品多空皆宜，對後市看空的投資人可以選擇認售權證，短線盤勢較震盪的時刻，以加權指數與0050為標的的認售權證，無論是天期及履約價及槓桿倍數，市場上都有充足的權證條件供投資人選擇，尤其是在3個月以上的中長天期權證，流動性優於臺指選擇權。此外選擇有口碑的發行券商提供穩定的權證造市波動度，不須擔心像臺指選擇權因市場在事件前後隱含波動度的大幅起伏造成損益波動較大，讓認售權證成為投資人在空頭市場來臨時，從事方向操作或避險交易上的上重要投資工具。

今年第一季避險資金流向債券，帶動債券一波漲幅，市場亦有大量連結債券型ETF的相關權證提供投資人選擇。待關稅貿易戰等相關議題市場消化完畢，投資人可以選取基本面好、股價醞釀反彈的標的。此外進入除權息旺季，高殖利率與高填權息機率個股亦是可以投資的好選擇，若能以權證作為投資工具，在充滿不確定性且劇烈波動的今年，正好發揮上漲自動加碼，下跌有效停損的權證特色，提升投資效益，降低風險，在挑選權證時提供下述建議進行參考︰

1.信譽良好發行商

2.單價1元以上

3.價外程度10%-20%

4.距到期日2個月以上

5.挑選合適自己的槓桿比例

建議投資人可以審慎挑選符合自己偏好的權證條件，善用市場回檔時掌握機會，在可控風險下創造獲利。

（作者為元富證券新金融商品部協理）

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