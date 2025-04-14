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〈財經週報-投資觀點〉2025年權證投資策略

2025/04/14 05:30

川普新關稅政策導致台股震盪，台積電的股價更是創下自2008年以來的首次開盤跳空跌停，投資人可利用權證謹慎操作。（法新社）川普新關稅政策導致台股震盪，台積電的股價更是創下自2008年以來的首次開盤跳空跌停，投資人可利用權證謹慎操作。（法新社）

■彭志弘

2025年川普上任與新關稅政策導致全球股市震盪，台股創歷史最大跌幅

2025年4月7日，隨著川普政府重新上任並實施新一輪關稅政策，全球股市遭遇劇烈震盪。台股當天創下史上最大單日跌幅，指數狂跌2,065.87點，並且融資餘額也從3月底的3,003.14億元縮減至2,852.52億元，減少了150.62億元。當日台股跌停數達1,333家。其中台積電（2330）的股價更是創下自2008年以來的首次開盤跳空跌停，並一路鎖死至收盤，收盤價為848元，市值縮水至21兆9,909億元。台股的劇烈下跌並非個別現象，受到川普政府對日本徵收24%關稅的影響，日本股市也遭遇重創。日經指數4月7日的跌幅達7.8%，一度跌逾2,900點，為日股歷史上第三大單日跌幅。大阪交易所的日經指數期貨因大量賣單出現，於上午8時45分觸發熔斷機制，暫停交易10分鐘。雖然隨後跌幅有所收斂，但終場仍大跌逾2,600點，顯示全球股市的風暴來襲。

市場動盪下 投資人需保持警覺

在市場仍處於高度不確定的狀態，投資人應保持警覺謹慎應對當前波動即時調降部位，避免在消息紛呈或情緒波動而過度頻繁進出市場。此外行情大幅下跌，許多基本面良好的個股可能會隨大盤下跌而同步修正，這時對產業趨勢有深入了解的投資人，可以在確認公司未來營收成長前景無虞時，在行情趨穩之際選擇分批酌量買進價外程度在25%內、存續期間較長的權證以逸待勞，在標的逐步回升時藉由權證所帶來的槓桿效應獲取報酬。

然而，面對市場劇烈震盪，許多權證也可能進入「不報價時機」，特別須注意兩種情形︰第一為在標的跌停時，券商得僅申報認購權證賣出價格或認售權證買進價格；第二為當標的過去20天交易日歷史波動率超過權證最佳委買價格隱含波動率達5%時，因發行券商避險操作不易，券商得不申報相關權證賣出價格，以上都會使權證價格與現股連動性變差，盤面委賣張數也有可能是市場投資人掛單，權證價格往往產生偏離。在此情況下，投資人交易前需要特別留意盤面權證價格是否合理，不要積極搶進，以避免買到價格不合理權證產生損失。

總結來看，在當前全球股市動盪的背景下，台股及其他市場的震盪或將持續，投資人必須謹慎操作，並根據市場波動適時調整策略，以降低風險並把握可能的機會。

（作者為聯兆豐證券金融商品業務本部資深協理）

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